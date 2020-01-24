中美首評估貿易協議 同稱有進展 雙方新聞稿未提TikTok微信 華：創造條件繼續落實

根據首階段協議，中美原定應於本月15日舉行會談，但美國總統特朗普稱因不滿中國對新冠疫情的處理，會談被臨時取消。其後中美均表示，仍在就籌備會談接觸。

美稱談中國經濟改革

華稱商兩國經濟協調

據新華社170多字的報道，昨天通話中，中美就加強兩國宏觀經濟政策協調及首階段協議落實等問題進行了具有建設性的對話，雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動協議落實。

美國貿易代表辦公室（USTR）官網消息則稱，雙方討論了中國為落實協議推行經濟結構改革而採取的步驟，包括確保加強知識產權保護，清除對美國公司在金融服務和農業領域的障礙，以及消除強制技術轉讓；雙方還討論了中國大幅增加採購美國產品，以及為執行協議而在今後需採取的行動。USTR表示，雙方都看到了進展，並致力於採取必要步驟確保協議成功。

此前《華爾街日報》引述消息稱，除檢討協議外，劉鶴還打算提出涉及TikTok、微信等中國科企近期遭美方封禁的問題。但中美雙方昨日新聞稿均無提及有關內容。外交部發言人趙立堅在記者會上也無直接回應相關問題，僅向提問記者表示「具體情况向主管部門詢問」。

智庫：華採購目標僅達46％

首階段協議要求中國在兩年內增加採購價值2000億美元的美國商品及服務，其中今年需採購超過400億美元，中國如何達成龐大的採購目標，一直備受關注。據美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）統計，截至今年6月，中國僅完成今年目標的46%。《紐約時報》報道稱，華府中有該協議的支持者認為，中國很可能會在今年底加大採購，因屆時是大豆等美國關鍵農作物的豐收季節。

專家：協議對雙方均有利

《紐時》引述中國商務部前官員何偉文表示，兩國展開對話是積極迹象，「表明儘管兩國之間目前關係緊張，貿易仍在向前發展」。

美國全國商會常務副會長薄邁倫（Myron Brilliant）稱，商界人士希望協議能為今後中國進一步的市場改革鋪平道路：「我們知道還有很多工作要做，但我們會繼續關注美中之間務實互動的必要性。」前代理副貿易代表、亞洲協會政策研究所副主席卡特勒（Wendy Cutler）認為，協議可令中國官員專注於經濟復蘇，不必擔心續被加徵關稅，而特朗普在大選前也可安撫農民。

（綜合報道）

（中美角力）

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