醫學生街頭救人惹調侃 哮喘漢不治 網民諷「次日家屬告上法庭」

澎湃新聞報道，事發於8月14日晚，一名中年男子從常德火車站候車室前往站台天橋時，突發哮喘倒地。現場監控錄像顯示，該男子起初並無異常，過天橋時卻突然倒向地面，男子被身旁的一名旅客及時接住並扶住平躺下來。隨後，兩名女生加入急救。

由於不了解男子昏倒原因、是否有基礎疾病等，兩名女生只好先做心肺復蘇，不停地進行胸部按壓和人工呼吸。在約20鐘後，趕到現場的急救人員將倒地男子抬上擔架後，兩名女生才離開。在離開現場時，兩人還忍不住抽泣起來，並用手臂不停抹淚。「如果我們能到的更早一點就好了。」其中一名施救女生彭婕婷表示感到遺憾。

留言獲逾6萬人點讚

這段救人影片在網上傳播後，不少人安慰兩名女生：「你們盡力了，別自責，好樣的。」不過亦引來部分網友調侃。有網民稱，「次日男子家屬把兩名學生告上法庭，原因是兩個女生沒有行醫資格證，這劇情怎麼樣。」該留言還獲得了6.1萬的點讚。

死者胞弟致謝 救人者:問心無愧

死者弟弟胡先生則表示網友評論不實，稱「這是不道德的行為」。他們家屬已通過微信連線，向兩名施救女生表示感謝，同時也向火車站的工作人員表示感謝。

彭婕婷表示，從身邊同學知道網上評論，「我們覺得，我們做了自己應該做的事情，問心無愧」。

成都中醫藥大學工作人員證實，兩名女生為該校學生彭婕婷和陳家利，均為在讀碩士生。該工作人員表示，以前也多有師生在各地緊急情况下主動施救的善舉，不料這次卻被推到了風口浪尖。「（輿論風波）會對醫學生產生壓力，再有這種情况，如果不及時施救，錯過黃金時間，對病患更不利。」

校方擬授獎撐 「彰顯仁愛成醫精神」

成都中醫藥大學23日在官方微博發帖稱，「我們的學生以自己實際行動踐行醫學生誓言，體現醫學生的良好素養，學校擬於新生開學典禮授予兩名同學校長特別獎，彰顯仁愛成醫精神，也以此教育廣大入學新生。」