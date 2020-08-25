醫學生街頭救人惹調侃 哮喘漢不治 網民諷「次日家屬告上法庭」

【明報專訊】兩名成都中醫藥大學醫學生近期在湖南常德火車站跪地急救突發哮喘倒地男子，待救護車到達後始離去，而倒地男子經搶救無效離世。豈料事件引來部分網民調侃，有人稱家屬「把兩人告上法庭，因為兩個女生無行醫資格證」，留言獲得數萬人點讚。救人學生回應稱「問心無愧」，校方亦力挺，表示將授校長特別獎。
澎湃新聞報道，事發於8月14日晚，一名中年男子從常德火車站候車室前往站台天橋時，突發哮喘倒地。現場監控錄像顯示，該男子起初並無異常，過天橋時卻突然倒向地面，男子被身旁的一名旅客及時接住並扶住平躺下來。隨後，兩名女生加入急救。
由於不了解男子昏倒原因、是否有基礎疾病等，兩名女生只好先做心肺復蘇，不停地進行胸部按壓和人工呼吸。在約20鐘後，趕到現場的急救人員將倒地男子抬上擔架後，兩名女生才離開。在離開現場時，兩人還忍不住抽泣起來，並用手臂不停抹淚。「如果我們能到的更早一點就好了。」其中一名施救女生彭婕婷表示感到遺憾。
留言獲逾6萬人點讚
這段救人影片在網上傳播後，不少人安慰兩名女生：「你們盡力了，別自責，好樣的。」不過亦引來部分網友調侃。有網民稱，「次日男子家屬把兩名學生告上法庭，原因是兩個女生沒有行醫資格證，這劇情怎麼樣。」該留言還獲得了6.1萬的點讚。
死者胞弟致謝 救人者:問心無愧
死者弟弟胡先生則表示網友評論不實，稱「這是不道德的行為」。他們家屬已通過微信連線，向兩名施救女生表示感謝，同時也向火車站的工作人員表示感謝。
彭婕婷表示，從身邊同學知道網上評論，「我們覺得，我們做了自己應該做的事情，問心無愧」。
成都中醫藥大學工作人員證實，兩名女生為該校學生彭婕婷和陳家利，均為在讀碩士生。該工作人員表示，以前也多有師生在各地緊急情况下主動施救的善舉，不料這次卻被推到了風口浪尖。「（輿論風波）會對醫學生產生壓力，再有這種情况，如果不及時施救，錯過黃金時間，對病患更不利。」
校方擬授獎撐 「彰顯仁愛成醫精神」
成都中醫藥大學23日在官方微博發帖稱，「我們的學生以自己實際行動踐行醫學生誓言，體現醫學生的良好素養，學校擬於新生開學典禮授予兩名同學校長特別獎，彰顯仁愛成醫精神，也以此教育廣大入學新生。」
相關字詞﹕急救 常德火車站 成都中醫藥大學醫學生