宣誓就職市長 陳其邁：希望的起點

兩年拚四年 捲袖子即上工

中央社報道，陳其邁本月15日以67萬多票贏得高雄市長補選。昨天的宣誓就職典禮以「兩年拚四年，高雄大邁進」為主題，陳其邁完成宣誓就職後，與代理市長楊明州交接印信。全程約一小時結束。

陳其邁發表就職演說稱，「8月15日的投票其實非常清楚，市民希望我們是一個希望的起點，而不是原地踏步。市民希望我們以包容合作取代分歧對立。希望我們趕快上工，趕快解決問題，讓我們高雄能大步邁進」。他表示，市府團隊即日起會捲起袖子，立刻上工解決問題、拚建設。

早在2016年底，中國國家主席習近平在發表2017年新年賀辭時，曾號召「大家擼起袖子加油幹」；這一句子也成為中國大陸流行語。

韓國瑜沒出席 陳：朋友互相體諒

據《聯合報》報道，典禮現場不見國民黨議員，現場規劃的300個座位多為市府官員或民進黨議員就座，仍有不少空位。此前備受關注的前市長韓國瑜未出席典禮。風傳媒報道，陳其邁表示感到遺憾，稱「於公於私，都希望他過來」，但「作為朋友就是要互相體諒」。韓國瑜23日回應會否出席的問題時稱已有其他行程安排，希望陳其邁好好建設高雄，並祝福他。

韓國瑜在2018年11月的九合一選舉擊敗陳其邁而當選高雄市長，但在上任數月後請假參選總統，引起不少高雄民眾不滿，今年6月遭到罷免。陳其邁將完成韓餘下的2年4個月任期，至2022年12月24日。