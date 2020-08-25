美媒：朱克伯格散播TikTok威脅論 轉移fb壟斷問題 游說特朗普限制中國網企

《華爾街日報》報道指，朱克伯格（Mark Zuckerberg）去年10月在位於華盛頓的喬治城大學發表以言論自由為主題的演說，他當時警告，中國正在建立自己的互聯網，並向其他國家輸出截然不同的價值觀，威脅美國的言論自由價值。他提到，TikTok與fb不同，fb的產品如WhatsApp，在全世界被抗爭者和活動者使用，而TikTok會審查提及抗議活動的內容。他反問道，「這是我們想要的互聯網嗎？」

稱TikTok審查涉抗議活動內容

報道援引知情人士稱，朱克伯格同月又在白宮晚宴上私下向特朗普指出，中國互聯網公司的崛起威脅到美國企業，這應該是比限制fb更值得關注的問題。此外，朱克伯格還在與幾名對華強硬的國會議員的會面中討論TikTok。

fb發言人史東（Andy Stone）稱，朱克伯格不記得在晚宴上討論過TikTok。但他透過書面聲明表示，fb對中國的看法很明確，即「必須（與中國）競爭」。

fb發言人：必須與中國競爭

報道說，很少有科技公司能像fb那樣，從TikTok的困境中獲得如此多的好處，在引發民眾對TikTok的擔憂上，fb也發揮着「積極」作用。除朱克伯格個人的游說之外，fb曾成立名為「American Edge」（美國優勢）的倡議組織，通過投放廣告，宣傳自身對美國經濟實力、國家安全和文化影響力的貢獻。另在上月29日，朱克伯格在國會反壟斷聽證會上稱，有證據證明中國政府竊取美國技術。

據知情人士透露，fb的行為曾激怒TikTok內部人員。TikTok美國首席執行官梅耶爾（Kevin Mayer）上月公開指摘fb惡意攻擊而非公平競爭，fb試圖以不公平的方式將TikTok趕出美國市場。

官媒：華人女婿棄道德謀利益

內地官媒《環球時報》近日也稱，朱克伯格以前曾被視為「華人女婿」，但他最近的舉動表明他願意「拋棄道德以謀取利益」。2010年，為爭取fb重返中國市場，朱克伯格多次訪問中國、高調學習中文以及表現出對中國文化的熱情，一度受到中國民眾欣賞。而如今他在TikTok問題上表現出的對華立場改變，引起中國網民對其反感。

據公開資料，TikTok在美國擁有超過1億用戶，在社交媒體上是威脅fb的最大對手。fb旗下的Instagram本月推出新視像共享功能Reels，並試圖通過付費補貼吸引TikTok網紅轉移平台。

（綜合報道）

（中美角力）

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