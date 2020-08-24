國民黨主席熱門人選 郝柏村追思會罕同場

郝柏村今年3月30日逝世，享年101歲，4月初低調出殯。因台灣此前新冠疫情嚴峻，追思會選在金門炮戰62周年紀念日舉辦。中央社報道，郝柏村長子、台北前市長郝龍斌在家屬致辭時表示，雖然父親已經走了5個月， 但始終活在心中，是心目中真正的英雄，也是自己永遠的學習榜樣，父親一直希望兩岸穩定，這是他們將來共同努力目標。

馬英九：執政者不顧民眾安危

馬英九致辭表示，郝柏村心繫兩岸和平與台灣安全。他稱，看到當前台海緊張情勢升高，執政者為了政治利益拋棄「九二共識」、破壞兩岸關係、不顧民眾安危，「郝柏村的真知灼見，對照出自私政客的醜惡」。

被認為是下屆國民黨主席熱門人選的馬英九、韓國瑜、朱立倫、江啟臣昨日參加追思會時罕見同場。在面對黨主席的議題，面對傳媒追問，韓國瑜笑而不語；馬英九及朱立倫也均未接受訪問。

對於馬英九的發言，蔡英文昨日下午在fb回應稱，馬英九的言論，對於國際和兩岸情勢的最新動態毫無掌握，這就是最不安全的一種說法。蔡說，「我要嚴正表達：守護國家主權、捍衛民主自由，確保台灣人生存的權利，這是總統的職責，不是挑釁。」