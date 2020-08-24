解放軍三海域同演習 台軍：枕戈待旦 同島一命

南海粵東海域演習 渤海實彈射擊

據微信公眾號「長安街知事」消息，中國海事局和廣東海事局昨發警告，渤海和南海粵東海域24日起舉行軍事訓練，船舶在演習期間不得進入相關海域。山東海事局轄下青島和連雲港海事局，及海南海事局日前已先後發出警告，稱近日在黃海北部、海南島東南部海域有組織重大軍事活動。其中，自8月24日至9月30日止，在渤海海域內執行將近一個半月的實彈射擊活動。

根據上述海事局公布的演習地點和時間，今日起在三海域均有軍演舉行。台媒「東森新聞」稱，以近一個月動向來看，解放軍已公布至少9場包括演習在內的軍事訓練活動。解放軍東部戰區發言人、解放軍空軍大校張春暉13日曾表示，近日東部戰區多軍種、多方向、成體系出動兵力，近日在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步提升多軍種聯合作戰能力。

昨為金門炮戰62周年紀念日，台國防部在fb發布《枕戈待旦，同島一命》影片，稱台軍是「平時能救災，戰時能作戰」的鋼鐵勁旅，「戰力的發揚，關鍵並不在時間的長短，憑藉的是守護自由民主的決心」；台軍有信心，也有能力，迫使敵人犯台失敗，「即使戰到最後一兵一卒，也絕不會讓敵人越雷池一步」。