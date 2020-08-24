金門追悼炮戰 酈英傑首出席 台總統府：釋出正面信息 美台是「真朋友」

蔡英文在台國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將、陸軍司令陳寶餘上將、金門防衛指揮部指揮官賀政中將等人陪同下，與酈英傑一起前往金門太武山公墓參與公祭及追思活動。台國防部新聞稿指出，在追思典禮後，蔡英文轉往溪邊陣地視導240炮戰備部隊，在陣地聽取單位簡報，並由官兵實施防空戰備演練、240榴炮訓練，隨後由官兵引導蔡至炮堡內視導陣地設施。

台總統府發言人張惇涵對酈英傑參與追思活動表示感謝。他說，台灣也會持續與理念相同的國家持續深化合作，共同為區域的和平穩定以及共同的繁榮與福祉貢獻努力。

對於AIT首次有處長層級官員赴金門出席追思活動，台灣國安幕僚表示，這項舉動在美中貿易戰框架下的後疫情時代具有一定意義，美方釋出正面信息，強調美國與台灣是「真朋友、真進展」，雙方關係的緊密程度，台灣民眾應可深刻感受。

AIT：美台安全合作引以為傲

AIT則在Facebook帖文稱，酈英傑與蔡英文一同為當年在戰役中犧牲殉職的將士上香致敬。典禮後，酈英傑前往水頭碼頭，向兩名在炮戰中殉職的美國軍官紀念碑前獻花致意。AIT說，這樣的紀念活動一再提醒，今天美台安全合作其實是建立在多年來讓我們引以為傲，切實實踐「真朋友，真進展」的歷史之上。

兩岸和平協會成立 被指選舉佈局

「中華兩岸和平協會」昨日在金門宣布成立，第一屆理事長、前金門縣長陳福海表示，協會主旨在推動「金門非軍事化」，以海岸偵巡的「維安」機制取代軍事對抗的「國安」機制，共創民生經濟為主的兩岸和平灣區，增進彼此互信，開啟互利共贏的和平契機。對於該協會成立，外界懷疑此舉是陳福海想藉此作為再戰「縣長寶座」的跳板；《聯合報》昨引述陳福海強調，這個協會跟政治與選舉無關，請大家不要亂猜。

另據三立新聞網報道，蔡英文昨日搭乘專機返程回台北時，解放軍戰機跨越台海中線以東繞飛，在空中盤旋至少173分鐘。雖未經官方證實，但報道稱，「專機與共機距離僅半個台灣」。