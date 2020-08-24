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王毅為越南中國界碑描紅

【明報專訊】國務委員兼外長王毅（左）同越南副總理兼外長范平明（右），昨在廣西東興出席中越陸地邊界劃界二十周年和勘界立碑十周年紀念活動。圖為昨日，王毅給第一塊中國界碑描紅。

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