深圳買感冒退燒藥須實名登記

網上購買仍須親身領取

「告市民書」最先由深圳市市場監管局發布。據南方網報道，為落實「最堅決、最果斷、最嚴格」的疫情防控要求，深圳市市場監管局提醒，市民到藥房購買感冒退燒類藥品時，須實名登記，並提供手機號碼和住址；通過網絡購買感冒退燒類藥品時，須前往門店領取；如有發燒徵狀，應及時到發燒門診就醫，勿自行購買感冒退燒藥服用。

「告市民書」提示，零售藥店銷售感冒退燒類藥品時，必須以紙本完整記錄購藥者的體溫、姓名、身分證號碼、電話號碼、住址及所購藥品等資料；對代購藥品者亦須查問並記錄用藥者體溫、姓名、身分證號碼、電話號碼、住址。店方須現場致電確認購藥者提供的手機號碼。此外，零售藥店通過網絡銷售感冒退燒類藥品實行「網訂店取」，不得經送餐、跑腿、快遞等服務平台配送。

新冠疫情爆發後，北京、濟南、鄭州等內地城市先後推出「實名購買感冒退燒類藥品」規定，以預防市民未做核酸檢測時，誤將感染新冠病毒當成普通的發燒感冒。