跨省旅業復蘇 海南免稅店取貨打蛇餅

日均銷售額超一億

澎湃新聞報道，內地受疫情得到有效控制及暑期旅遊旺季等利好因素影響，旅遊業迎來今年第一個復蘇高峰。網上旅遊平台「去哪兒網」數據顯示，自5月以來，海南酒店5月訂單量環比增長25%，6月訂單量環比增長17%，7月訂單量環比增長21%，遠高於其他旅遊目的地。馬蜂窩數據顯示，7月海南旅遊熱度排名第一的是三亞。

據海南官方數據，自7月1日海南離島免稅新政策正式實施以來，截至8月18日，海南4家離島免稅店銷售額突破50億元，同比增長2.5倍，日均銷售額超一億；購物人數達74萬人，同比增長70%；購物件數458萬件，同比增長1.5倍。

導遊:有名牌比香港歐洲更便宜

由於離島免稅購物新政激發旅客購物熱情，三亞鳳凰機場在航站樓內新增了一處免稅提貨點，機場提貨的窗口也由原來的18個增至30個。

近日，兩個提貨點遊客都排起長隊，1號免稅提貨點取貨隊伍繞了5圈，從排隊到取貨約需40分鐘。當地導遊說，「我們海南政策是特別好的。這個免稅店的東西價格也很有競爭力。像卡地亞（Cartier）和寶格麗（BVLGARI）的價格比香港和歐洲都便宜！」