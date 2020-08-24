TikTok起訴華府禁令 斥罔顧事實 美媒指正作最壞打算 預備封禁下支薪

特朗普8月6日以保障國家安全為由簽署兩項行政命令，禁止美國任何人和企業與TikTok、微信及其中國母企字節跳動、騰訊交易，禁令於9月20日生效。

稱曾與美溝通 為獲公平對待無選擇

路透社報道，TikTok發表聲明稱，儘管強烈不認同華府的擔憂，該公司近一年來真誠尋求跟美國政府溝通，針對他們所提出的顧慮提供解決方案，但美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序，甚至試圖強行介入商業公司談判。聲明又稱，為確保法治不被摒棄，確保TikTok和其用戶獲得公平對待，別無選擇，只能透過司法系統挑戰行政命令。

美國傳媒CNBC引述知情人士稱，TikTok同時作最壞打算，以確保即使被美國關停，也可繼續支付員工薪金；作為關停預案一部分，字節跳動正積極聯繫海外銀行和信託機構。

除官方訴訟外，字節跳動的美國員工早前亦計劃發起相關訴訟，指控特朗普的禁令屬行政越權，損害員工的憲法權利。公開報道顯示，TikTok在美國擁有1500多名員工。

稱被噤聲 微信用戶控禁令違憲

除TikTok開始反擊外，一個微信用戶群組上周五（21日）已向位於三藩市的聯邦法院發起另一訴訟，指控特朗普對微信的禁令違憲。據《華爾街日報》和《金融時報》報道，起訴方包括非牟利機構「美國微信用戶聯合會」（U.S. WeChat Users Alliance）、一家小型企業及數人，特朗普和商務部長羅斯被列為被告。

起訴方主理律師比恩（Michael Bien）表示，禁令將使得美國微信用戶失去他們在每天生活中非常重要的一部分。美國用戶依靠微信溝通交流、組織社群、經營生意、發起政治參與活動。他指「社交媒體應用軟件和功能就相當於社會公共空間」，是一個可以講話、演講、學習、分析知識和信息的廣場。而美國憲法第一修正案禁止政府制定任何法律限制言論自由、媒體自由以及組織和集會自由。

聯合會還認為，禁令違背美國憲法第五修正案所規定的「正當程序」原則，指「無論是行政令本身還是白宮都沒有提供具體的證據，證實他們所宣稱的對美國國家安全構成威脅這種言論」。

上述聯合會的官網稱，該會是在特朗普頒布上述禁令後，由一群身在美國的「普通微信用戶」成立，與微信及騰訊無關係。

（綜合報道）

（中美角力）

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