公安3年繳4萬文物 盜墓幫曾「助」改寫商代史

澎湃新聞網報道，專家指出，侯氏兄弟集團盜竊的商代文物，結合當地發現的青銅遺址，改寫了商王朝活動在河南不在山西的歷史。警方發現，除大肆盜掘保護文物外，侯氏兄弟均涉其他刑事案件，在當地形成「盜墓黑幫」。

此外，陝西寶雞市鳳翔鳳翔縣系列盜掘古文化遺址案中，毛×等26人於2015年至2017年3月間，在該市高新區、陳倉區、鳳翔縣、岐山縣等地作案17宗，地點包括國家級文物保護單位秦雍城遺址保護區、省級文物保護單位春秋時期古文化遺址保護區、唐代古墓葬、明代古墓葬，盜得灰陶盆一個，春秋時期銅鈴一個，明代黑釉碗、黑釉大口罐、黑釉雙系罐各一個，圓形陶罐一個、圓形陶鼎一個，破損銅鏡一個，動物形陶器一個、人形陶器一個及破碎陶片若干，唐代粉彩馬、粉彩駱駝各一隻，漢代一般文物銅格鐵劍、醬釉陶缽各一個、銅錢若干。

專項行動中，各地警方共追回480多件一級文物，其中浙江杭州市臨安區系列盜掘倒賣文物案就追回138件一級文物，上海公安從日本追繳曾伯克父青銅器一組8件，山西公安則從香港追繳5件一級文物。