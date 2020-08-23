夏朝是否真實存在 考古探源研究啟動

夏朝是中國史書記載的第一個世襲制朝代，約存在於公元前2070年至公元前1600年。「大禹治水」三過家門而不入，即為流傳最廣的夏朝故事。神話「后羿射日」中的后羿，也是夏朝時的人物。但因關於夏朝的歷史記載有限，加上考古發掘迄今仍未出土能充分證明與夏朝相關的文物，因此學界對夏朝是否存在一直存疑。

當局：為重大學術問題給準確答案

新華社和中新社報道，文化和旅遊部與國家文物局前日在北京召開「深入學習貫徹落實習近平總書記關於文物工作重要論述和重要指示批示座談會」。會議指出，夏文化探索是中國歷史和考古研究中為國內外所廣泛關注的重要課題，也是整個中華文明形成和發展研究中至為關鍵的重大學術研究課題。到目前為止，圍繞夏文化，學術界在田野考古和理論研究等方面依然存在一些問題和分歧。

國家文物局相關負責人表示，「考古中國．夏文化研究」重大項目的設立，正是為了科學地全面復原和構建夏王朝的誕生背景、社會歷史、文明成就、政治結構、國家體系，為解決夏文化在中原地區文明化進程乃至中國古代文化多元一體化總進程中的歷史地位和作用等重大學術問題提供準確清晰的答案。

另據《光明日報》報道，本月在河南舉行的一個關於黃河文化的研討會上，山東大學歷史文化學院特聘教授、中國先秦史學會副會長江林昌表示，需以夏文化研究為龍頭，深化黃河文化研究闡釋。江林昌指出，夏文化起源、發展、壯大於黃河流域的中原大地，不僅是黃河文化的重要組成部分，而且是5000多年中華文明史早期發展過程中承前啟後、轉化創新的關鍵環節，具有里程碑意義。

二里頭遺址是全國重點文物保護單位，由中國著名考古學家徐旭生1959年率隊調查「夏墟」時發現，中華文明探源工程首批重點六大都邑之一。遺址位於洛陽盆地東部的偃師市境內，遺址範圍包括二里頭、圪壋頭和四角樓等3個自然村，面積約3平方公里。