駐京周記：企業紅包喚傳媒 「沒轉發就移出群」

發紅包促轉發 媒體人退群抗議

「文靈總」於是要求保利地產北京住宅部總經理朱怡「@」群內所有人，要求將「沒轉發的移出本群」。隨後，「文靈總」轉為群主，並通過微信拍一拍功能提醒成員。有媒體人選擇轉發跟進，並截圖證明；也有媒體人退群抗議，甚至質疑其「好大的官威，發個塊兒八毛的紅包就要求必須轉發，否則移出本群，本群到底是媒體群，還是推廣群」。當時該群成員大約有190人，而微信紅包最高額度200元人民幣。

隨着事件的發酵，意識到情况不對的「文靈總」在群內為此前的唐突道歉。但新浪微博「你已被移出保利媒體群聊」話題一度上了熱搜，至昨日傍晚，相關話題閱讀量高達536.5萬次。隨後有群內成員重新組建「保利負面新聞線索群」，以示反制。事件亦引起坊間熱議，有人認為記者們退群抗議是因為保利方給的紅包太小了，也有人認為是保利行為失當引發公關危機。

邀媒體助陣「車馬費」潛規則沒變

雖然中宣部早已明令禁止有償新聞，但一些企業邀請媒體助陣的「車馬費」等潛規則一直未有絲毫改變，甚至成為很多記者半公開的不固定收入。與此同時，內地傳統媒體確實也存在新聞採編與廣告部門互相干涉或配合的情况。這也是內地媒體監管部門屢屢通報有記者以「敲詐」等方式為公司或自身牟利的的根本原因。

所以，「文靈總」在要求轉發文章前，其內心恐怕早已將群內記者，同紅包金額畫了等號。如果所有記者都能夠做到不為「車馬費」所動，媒體本身也能夠做到新聞與廣告互不干涉，相信「文靈總」之流，也不敢如此睥睨傳媒，頤指氣使如喚家奴。

明報記者 鄭海龍