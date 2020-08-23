解放軍在黃海南海同時軍演

曾宣布台海南北兩端實戰演練

海南海事局官網昨日發出公告，稱8月24日至29日，海南島東南部海域將進行軍事訓練活動。根據公告坐標，軍演區域在台灣擁有的東沙群島西南部，將涵蓋西沙群島。而在上周五，解放軍91208部隊、山東省海洋及漁業監督監察總隊、青島市海事局及連雲港市海事局也聯合發出公告，稱由昨天中午12時起至26日，在青島至連雲港以東海域進行大型實彈射擊演習，其間禁止船舶進入臨時禁航區。

解放軍東部戰區13日曾宣布，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，以進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。不過，在黃海水域演習的91208部隊，隸屬北部戰區，是北海艦隊一支導彈快艇部隊。自2016年以來，該部隊曾多次在黃海水域進行演習。而在海南島東南演習的，相信屬南部戰區。本港軍事評論員梁國樑對本報稱，對台作戰主力是東部戰區，而南北戰區則負責在南北的攔截打援。「在台海南北舉行演習，不一定就在台灣兩端；其實那裏那麼窄，很難展開。反而在黃海和海南東南的演習，更能體現協同作戰的意義。」

專家：顯對台協同作戰意義

中時電子報昨引述網友稱，20日下午4時許，解放軍戰機曾進入海峽中線以東、繞飛台灣防空識別區，時間長達一個半小時。而根據解放軍東部戰區21日發布的信息，東部戰區海軍由杭州艦組成的艦艇編隊，已赴東海某海域完成多個實戰化科目訓練。