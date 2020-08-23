解放軍在黃海南海同時軍演

【明報專訊】解放軍昨日起在黃海青島至連雲港以東海域內組織大型實彈射擊演習。與此同時，海南海事局網站發出公告，從周一起，解放軍將在海南島東南部海域進行軍事訓練活動。這意味解放軍曾宣稱的「台灣海峽南北兩端軍演」已經啟動。
曾宣布台海南北兩端實戰演練
海南海事局官網昨日發出公告，稱8月24日至29日，海南島東南部海域將進行軍事訓練活動。根據公告坐標，軍演區域在台灣擁有的東沙群島西南部，將涵蓋西沙群島。而在上周五，解放軍91208部隊、山東省海洋及漁業監督監察總隊、青島市海事局及連雲港市海事局也聯合發出公告，稱由昨天中午12時起至26日，在青島至連雲港以東海域進行大型實彈射擊演習，其間禁止船舶進入臨時禁航區。
解放軍東部戰區13日曾宣布，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，以進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。不過，在黃海水域演習的91208部隊，隸屬北部戰區，是北海艦隊一支導彈快艇部隊。自2016年以來，該部隊曾多次在黃海水域進行演習。而在海南島東南演習的，相信屬南部戰區。本港軍事評論員梁國樑對本報稱，對台作戰主力是東部戰區，而南北戰區則負責在南北的攔截打援。「在台海南北舉行演習，不一定就在台灣兩端；其實那裏那麼窄，很難展開。反而在黃海和海南東南的演習，更能體現協同作戰的意義。」
專家：顯對台協同作戰意義
中時電子報昨引述網友稱，20日下午4時許，解放軍戰機曾進入海峽中線以東、繞飛台灣防空識別區，時間長達一個半小時。而根據解放軍東部戰區21日發布的信息，東部戰區海軍由杭州艦組成的艦艇編隊，已赴東海某海域完成多個實戰化科目訓練。
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