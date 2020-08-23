陸豐香港病毒基因幾乎同源 袁國勇：疫情可能由本港輸出

粵1宗確診 8宗無症狀感染

廣東省政府昨舉行疫情防控發布會，省衞健委主任段宇飛在會上通報，截至昨日8時，本次疫情共發現1宗確診病例，8宗無症狀感染者，其中汕尾5宗，深圳3宗。所有無症狀感染者均從已納入管理的密切接觸者等重點人群中發現，均為患者的同事或親屬。

段宇飛表示，疫情發生後，省衛健委會同各地開展病毒溯源，採取5宗感染個案的鼻咽拭子樣本，發現病毒基因序列高度同源。經與全球數據庫近8萬條新冠病毒全基因組序列對比，發現這5宗同屬於香港本地流行的「HK1」分支，與香港流行毒株的病毒序列高度同源，同源百分率達99.99%。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨回覆本報查詢時表示，沒看過陸豐個案的基因排序資料，但相信個案有可能由香港輸出。本港衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，會協助廣東追查潛在的接觸者及安排測試。

袁國勇與同系臨牀副教授杜啟泓及其團隊早前發表研究，分析本港第三波疫情的18宗輸入個案和32宗本地個案，發現九成本地個案為「HK1」群組，屬於GR病毒株，患者病毒基因與菲律賓輸入個案最相似；另有3個本地家庭群組被稱為「HK2」群組，基因與哈薩克輸入個案最類似。

女患者回鄉全程戴罩減傳播

截至昨日8時，此次發現疫情的深圳、汕尾兩地共檢測涉疫外環境樣本3254份；汕尾檢測人員樣本14.5萬份、深圳檢測人員樣本68.59萬份，除已通報的8名無症狀感染者為陽性外，其他均為陰性。段宇飛補充，由於重點人群尚在醫學觀察期內，不排除後續會有零星病例或無症狀感染者。從目前的風險評估來看，此次疫情總體可控，擴散蔓延或傳播到其他地市的可能性較低。

省疾控中心主任鄧惠鴻說，陸豐首例確診的密切接觸者有63人，其中有3人被確診為無症狀感染者，分別是該確診病例的女兒、兒子和外甥女。該確診病例8月6日乘坐滴滴車從深圳住所啟程，搭乘地鐵、大巴到達陸豐老家。她強調，雖在大巴密封環境4小時，但她全程佩戴口罩，也大大降低了傳播風險。回到陸豐後，因與親戚同桌吃飯，近距離交談和生活接觸，最終導致多名親戚感染。

鄧惠鴻表示，根據最新一項研究表明，在具有一定傳播風險的環境下佩戴口罩，可以降低80%以上的風險。今年2月6日以來，廣東省在科學佩戴口罩的習慣上比較好，效果也比較明顯。根據全省各疾控中心監測，今年上半年，全省除新冠肺炎病毒以外的呼吸道傳染病發病率比去年同期下降了16.39%。

明報記者

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676