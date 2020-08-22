抗日片《八佰》上映 復工後首票房破億

影院解封一月 復工率83%

《新京報》報道，據昨日「燈塔專業版」數據顯示，《八佰》上映當天全國戲院復工後首破一億，也是時隔221天全國單日票房再度破億。目前全國票房已達到1.3億，其中《八佰》以單日1.2億的票房領先，《哈利波特─神秘的魔法石》（4k修復3D版）、《1/2的魔法》分別佔據第二、第三名，而另一部新片《魔髮精靈2》暫時僅收獲過百萬票房。

內地各戲院自7月20日陸續有條件開放營業，一個月來，復工率超過83%，全國票房已超過10.1億元。而在《八佰》帶領下，近期內地還將有數部熱門影片上映，包括8月25日國產片《我在時間盡頭等你》、《蕎麥瘋長》和荷李活影片《小婦人》（Little Women），將同時進軍七夕檔期。

《八佰》由管虎執導，講述1937年淞滬會戰期間，在四行倉庫的國軍士兵抵禦日軍4日4夜的事迹。