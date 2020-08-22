北大嚴審師生參與境外網會 包括港澳台 須提前申報兼保密

北京大學國際合作部、港澳台辦公室前日發布「關於規範參加外方主辦的線上國際會議申報審批的通知」，指出師生參加外方主辦的網絡國際會議，應參照《北京大學因公出國審批與管理規定》，於參會前至少15日申報。通知表示，申報和審批程序，與目前因公或臨時出國或出境的申報和審批程序相同，需要填報的資料包括會議的時間、主辦方所在的國家或地區、主題、議題、議程安排等，並須附上相關邀請函或會議通知。上述通知還提到，參加由港、澳、台單位主辦的網絡國際會議，參照以上辦法執行。

稱根據防疫常態化提出

北大要求，校內各單位「應對參加外方主辦的在線國際會議進行嚴格審核把關，師生在參加外方主辦的國際會議時應嚴格遵守相關保密規定」。公告稱，這些要求是根據「上級有關規範管理線上外事活動的文件精神，結合我校防範新冠疫情常態化實際，為進一步規範師生參加外方主辦的線上國際會議的申報和審批程序，確保線上對外交流活動有序展開」而提出。

這份文件引發爭議，北大國際合作部官網事後刪除該通知。北大的網上論壇「未名BBS」有人轉載這份通知，同時戲稱「眾所周知，新冠病毒可以通過國際視像會議傳播，下一步考慮將訪問境外網站也納入國合部（國際合作部）審批範圍，以防止病毒通過其他網絡渠道傳播」，以表達不滿。

文件已刪 網民戲稱「視像播疫」

近日，中共中央黨校退休教授蔡霞因發表「有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論」，被開除黨籍及取消退休待遇；北京清華大學法學院前教授許章潤，被指嫖娼及自2018年7月以來多次發表文章「嚴重違反《新時代高校教師職業行為十項準則》有關規定」而遭革職。

中央黨校常務副校長何毅亭周一（17日）在通報蔡霞案件的會議上也提到：「要強化組織觀念、嚴守組織紀律，嚴格履行因私出國（境）報批手續，如實報告個人有關事項。」