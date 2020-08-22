北大嚴審師生參與境外網會 包括港澳台 須提前申報兼保密

【明報專訊】內地大學有進一步收緊之勢，近期因應全球新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，很多國際學術會議都轉至網上舉行，但北京大學日前發出公告，要求校內師生參加包括港澳台在內的境外單位主辦的網絡會議須提前申報，並「嚴格審核把關」，與會時還要「嚴格遵守相關保密規定」。
北京大學國際合作部、港澳台辦公室前日發布「關於規範參加外方主辦的線上國際會議申報審批的通知」，指出師生參加外方主辦的網絡國際會議，應參照《北京大學因公出國審批與管理規定》，於參會前至少15日申報。通知表示，申報和審批程序，與目前因公或臨時出國或出境的申報和審批程序相同，需要填報的資料包括會議的時間、主辦方所在的國家或地區、主題、議題、議程安排等，並須附上相關邀請函或會議通知。上述通知還提到，參加由港、澳、台單位主辦的網絡國際會議，參照以上辦法執行。
稱根據防疫常態化提出
北大要求，校內各單位「應對參加外方主辦的在線國際會議進行嚴格審核把關，師生在參加外方主辦的國際會議時應嚴格遵守相關保密規定」。公告稱，這些要求是根據「上級有關規範管理線上外事活動的文件精神，結合我校防範新冠疫情常態化實際，為進一步規範師生參加外方主辦的線上國際會議的申報和審批程序，確保線上對外交流活動有序展開」而提出。
這份文件引發爭議，北大國際合作部官網事後刪除該通知。北大的網上論壇「未名BBS」有人轉載這份通知，同時戲稱「眾所周知，新冠病毒可以通過國際視像會議傳播，下一步考慮將訪問境外網站也納入國合部（國際合作部）審批範圍，以防止病毒通過其他網絡渠道傳播」，以表達不滿。
文件已刪 網民戲稱「視像播疫」
近日，中共中央黨校退休教授蔡霞因發表「有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論」，被開除黨籍及取消退休待遇；北京清華大學法學院前教授許章潤，被指嫖娼及自2018年7月以來多次發表文章「嚴重違反《新時代高校教師職業行為十項準則》有關規定」而遭革職。
中央黨校常務副校長何毅亭周一（17日）在通報蔡霞案件的會議上也提到：「要強化組織觀念、嚴守組織紀律，嚴格履行因私出國（境）報批手續，如實報告個人有關事項。」