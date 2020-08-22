北京聞風：如何慶祝深圳經濟特區成立40周年？ ／文：鍾鳴九

深圳素來是中國改革開放的代名詞，也是觀察中國深化改革和擴大開放的重要窗口。中共領導人以往多藉深圳宣示改革開放的路線或政策。深圳特區成立20和30周年時，時任中共最高領導人的江澤民和胡錦濤分別出席慶祝大會，並發表講話。中共十八大後，習近平就任總書記後的首次離京視察，便選擇了深圳。

如中國發展縮影 總結經驗適時

觀察人士指出，某種程度而言，深圳過往40年的快速崛起，即是中國過往40年快速發展的縮影。按中共逢十紀念的慣例，40周年的官方慶祝大會料將如期而至。此時總結發展經驗，對深圳乃至整個中國如何適應內外形勢新變化給出指引，必要且適時。

一方面，在美國政府開啟對華全面競爭，強化經濟和科技等方面「封殺」的背景下，深圳作為經濟特區和先行示範區，如何在「特」上再做文章突圍，頗具指標示範意義。另一方面，中共十九屆五中全會將於10月舉行，研究十四五規劃和2035年遠景目標的建議方向，外界或可從慶祝大會的信息中窺見中國如何打造「雙循環」經濟格局的端倪。

深圳成功因大膽探索創新

40年來，深圳從邊陲漁村發展起步，如今已是坐擁1343萬常駐人口的一線城市，2019年GDP近2.7萬億元（人民幣，下同），人均GDP更突破20萬元。即便在今年中美競爭、新冠疫情等不利因素下，深圳上半年的經濟依然保持了0.1%的同比增速。

早在2015年，英國《經濟學人》雜誌刊文稱，在全球4300個經濟特區中，深圳是最突出的典範。綜觀世界範圍，經濟特區若想成功，卻絕非劃地減稅，鬆綁監管就可一蹴而就。有分析認為，深圳從最初工業製造產業鏈的最低端，到科技創新的最前端，幾經轉型探索，成功密碼根本還在於堅持市場經濟取向的改革，在於正確處理政府與市場、民企與國企、自主創新與對外開放等方面關係的大膽探索實踐，並在制度創新。

觀察人士指，儘管如此，深圳乃至整個中國若要在當前形勢下化危為機，立於不敗，仍需在民營企業發展和科創環境塑造上繼續「苦練內功」，要以民營經濟引領的自主創新格局突破美方封鎖，關鍵仍在深圳等特區持續加強探索市場化路線和加強法治精神。

文：鍾鳴九