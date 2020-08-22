路透：會談日期中美說法不一

【明報專訊】中國商務部周四稱已與美商定近日通話，不過特朗普政府卻拒絕承認與中國就第一階段貿易協議舉行會談的計劃，顯示中美官方的說法不一。有美國投資策略分析師稱，中美關係緊張，但對中國經濟前景或投資環境影響甚微。
對於中方的說法，路透社周四引述美國兩名消息人士表示，尚未安排新的會談日期。美國貿易代表辦公室和財政部沒有回應有關的詢問。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也未就是否與中國官員舉行會談發表評論。但他表示，特朗普政府與北京方面就第一階段貿易協議保持接觸，美國貿易代表萊特希澤對協議迄今取得的進展感到滿意。根據中美今年1月簽署的協議，在執行條款中要求雙方高官每6個月定期評估。兩國原定在8月15日舉行視像會議，但後來推遲，美國總統特朗普稱這是他的決定。
BBC：臨近大選 特朗普或變卦棄協議
英國廣播公司（BBC）中文網報道，在開會與否的問題上，兩國模棱兩可。但都沒有明確要放棄該協議，因為如果放棄協議，對兩國都沒有好處。不過，報道稱隨着美國大選臨近，可能存在很多變數。當特朗普認為，需要進一步突顯對華強硬的姿態，而拋棄協議可能更符合他的政治利益時，這份協議可能終結。此外，雙方會低調宣傳，實際上繼續執行。
分析:關係緊張難阻華「V型」復蘇
新華社報道，美國銘基亞洲公司（Matthews Asia）投資策略分析師安迪·羅思曼（Andy Rothman）日前發表文章說，由於中國經濟愈來愈多由國內消費驅動，中美關係趨緊張不太可能影響經濟「V型」復蘇。文章指出，截至7月，中國經濟已連續5個月強勁復蘇。羅思曼認為，中國經濟日益受國內需求推動，特別是近幾個月以來消費支出反彈至關重要。相對而言，「中國很可能仍將是全球最好消費市場」。
羅思曼認為，近年來內需對中國經濟的驅動愈來愈重要，中美關係近期趨於緊張，但對中國經濟前景或投資環境影響甚微。