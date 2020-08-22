路透：會談日期中美說法不一

對於中方的說法，路透社周四引述美國兩名消息人士表示，尚未安排新的會談日期。美國貿易代表辦公室和財政部沒有回應有關的詢問。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也未就是否與中國官員舉行會談發表評論。但他表示，特朗普政府與北京方面就第一階段貿易協議保持接觸，美國貿易代表萊特希澤對協議迄今取得的進展感到滿意。根據中美今年1月簽署的協議，在執行條款中要求雙方高官每6個月定期評估。兩國原定在8月15日舉行視像會議，但後來推遲，美國總統特朗普稱這是他的決定。

BBC：臨近大選 特朗普或變卦棄協議

英國廣播公司（BBC）中文網報道，在開會與否的問題上，兩國模棱兩可。但都沒有明確要放棄該協議，因為如果放棄協議，對兩國都沒有好處。不過，報道稱隨着美國大選臨近，可能存在很多變數。當特朗普認為，需要進一步突顯對華強硬的姿態，而拋棄協議可能更符合他的政治利益時，這份協議可能終結。此外，雙方會低調宣傳，實際上繼續執行。

分析:關係緊張難阻華「V型」復蘇

新華社報道，美國銘基亞洲公司（Matthews Asia）投資策略分析師安迪·羅思曼（Andy Rothman）日前發表文章說，由於中國經濟愈來愈多由國內消費驅動，中美關係趨緊張不太可能影響經濟「V型」復蘇。文章指出，截至7月，中國經濟已連續5個月強勁復蘇。羅思曼認為，中國經濟日益受國內需求推動，特別是近幾個月以來消費支出反彈至關重要。相對而言，「中國很可能仍將是全球最好消費市場」。

羅思曼認為，近年來內需對中國經濟的驅動愈來愈重要，中美關係近期趨於緊張，但對中國經濟前景或投資環境影響甚微。