澳智庫：千人計劃600招聘站遍全球 中國斥其受美資助 顛倒黑白

稱美最多招聘站 佔近1/4

《華爾街日報》引述一份由美國國務院部分出資、澳洲政府創建的澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）發布的報告，稱中國吸納海外科技人才的「千人計劃」等人才項目，在世界各國設有600個招聘站，目標包括德國、澳洲、英國、加拿大和日本等地的頂尖企業、高科技人才。在美國的招聘站最多，至少有146個。

報告稱，中國從2006年已着手建立招聘站，近年來加快這一計劃。在已確定的600個招聘站中，有超過115個是在2018年建立的。中國官員通常會將招聘站的營運外包給當地團體，比如同鄉、商業、專業和校友類組織，科技和教育公司，以及大學校園的中國學生和學者會。招聘站除了每年花費2.2萬美元（約17.1萬港元）的一般營運成本，還會為上述組織每招聘1人支付2.9萬美元（約22.6萬港元）酬金。

報告指出，中國省、市、區政府在人才招聘工作中起到領導作用，超過八成的招聘項目在地方層面運行。招聘站經常與中國國家外國專家局和中央統戰部協作，組織外國科學家訪問中國，並為軍方的科學家招募活動提供支持。美國司法部近日對在美參與項目的中國研究人員提起一系列訴訟，指控他們隱瞞軍方背景。

特斯拉華裔員工加入國產車公司

美國最大電動車公司特斯拉（Tesla）去年指控前華裔員工曹光植盜竊自動駕駛汽車的機密技術，然後突然辭職加入中國的小鵬汽車公司。報告引述該案例稱，這體現了中國人才招募網絡的一種合作方式。曹光植在普渡大學攻讀期間成立的「溫州博士生協會」亦被指與溫州統戰部合作人才招聘。協會成員包括來自Google、蘋果等頂級科技公司的工程師。報告還提及美國哈佛大學化學和生化系前主任、61歲的知名納米電子專家利伯（Charles Lieber）案例，利伯因隱瞞參與「千人計劃」6月被起訴，並因收受內地大學資金遭加控稅務罪名。

北京：反華「急先鋒」 學術受質疑

中國外交部發言人趙立堅昨日表示，據澳方人士披露，澳洲戰略政策研究所長期接受來自美國政府和軍火商的經費支持，意識形態色彩濃厚，實際上是反華勢力的「急先鋒」，其學術信譽受到嚴重質疑。外交部已多次就該研究所的涉華報告作出回應。他表示，相信澳洲及國際各方能夠明辨是非，客觀、理性看待中國發展。

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