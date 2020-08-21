蔡霞事件 中央黨校：汲取教訓

【明報專訊】中共中央黨校官網昨發消息稱，周一（17日）通報該校退休教授蔡霞因發表「有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論」而被開除黨籍及取消退休待遇的會議上，常務副校長何毅亭強調「黨校姓黨」，要求各級黨組織和全校教職工要從蔡霞嚴重違紀案件中汲取深刻教訓。另早前被指嫖娼、遭北京清華大學法學院開除的自由派學者許章潤，獲美國哈佛大學費正清研究中心聘為研究員。
不准散布違背黨理論意見
何毅亭稱，中央黨校是中共的政治機關、政治學校，黨校教師和教職工是「黨的科學理論的布道者、黨性鍛煉的熔爐工、黨校形象的代言人」，必須堅持「黨校姓黨」根本原則，堅持一切教學、科研、辦學活動都堅持黨性原則、遵循黨的政治路線，把「黨校姓黨」、「黨校人姓黨」這個最鮮明的身分標誌和政治特質牢牢烙印在心、體現在教學科研和日常行動上。
何毅亭又說，全校教職工要嚴格遵守黨的政治紀律和政治規矩，決不允許散布違背黨的理論和路線方針政策的意見，公開發表同中央決定相違背的言論，編造、傳播政治謠言及醜化黨和國家形象的言論，以及參與各種非法組織和非法活動。
獲聘哈佛研究員
許章潤：與有榮焉
另據香港電台報道，被當局限制出境的許章潤透露，費正清研究中心上周發出聘書，他前日回信表示感到衷心歡喜，讚揚研究中心是世界漢學中心，自己與有榮焉。許章潤在信中指出，「研究員」是虛位，沒有薪酬或教務，但所標舉的是獨立精神、自由思想和不屈人格，所象徵的是讀書人、法學家，以追求真理、捍衛公義為己任。