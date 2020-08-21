蔡霞事件 中央黨校：汲取教訓

不准散布違背黨理論意見

何毅亭稱，中央黨校是中共的政治機關、政治學校，黨校教師和教職工是「黨的科學理論的布道者、黨性鍛煉的熔爐工、黨校形象的代言人」，必須堅持「黨校姓黨」根本原則，堅持一切教學、科研、辦學活動都堅持黨性原則、遵循黨的政治路線，把「黨校姓黨」、「黨校人姓黨」這個最鮮明的身分標誌和政治特質牢牢烙印在心、體現在教學科研和日常行動上。

何毅亭又說，全校教職工要嚴格遵守黨的政治紀律和政治規矩，決不允許散布違背黨的理論和路線方針政策的意見，公開發表同中央決定相違背的言論，編造、傳播政治謠言及醜化黨和國家形象的言論，以及參與各種非法組織和非法活動。

獲聘哈佛研究員

許章潤：與有榮焉

另據香港電台報道，被當局限制出境的許章潤透露，費正清研究中心上周發出聘書，他前日回信表示感到衷心歡喜，讚揚研究中心是世界漢學中心，自己與有榮焉。許章潤在信中指出，「研究員」是虛位，沒有薪酬或教務，但所標舉的是獨立精神、自由思想和不屈人格，所象徵的是讀書人、法學家，以追求真理、捍衛公義為己任。