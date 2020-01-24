遼寧600呎單位售2萬

綜合《證券時報》、《北京日報》、《第一財經》等報道，遼寧阜新城南米家區一套正在掛牌出售的面積為56平方米（約602呎）的2房1廳單位，售價為2萬元。其所在的大廈共有7層，這套單位位於第6層。當地地產經紀說，米家小區是回遷房，最早一批已有8年樓齡，距離市中心大約20分鐘車程，對這樣的小城市來說已算偏遠。另一位經紀小張，在幾分鐘內找出5套呎價在30元至60元間的單位。他說，「便宜的2萬元就賣，貴的2.5萬元，還能往下談點價」。

8年樓齡 離市中心20分鐘車程

地產經紀龐女士說，在一些離市中心較遠的地段，的確有很多2至4萬元小單位，但都是回遷房，大多數沒有裝修。她介紹，很多年輕人選擇去外地發展，當地的人口逐年減少，很多居民在動遷之後獲得多套單位，多到家人住不了，自然就會選擇出售。「這些回遷的小區，賣房的人多，買房的人少，樓價不可能高」。

昔煤炭基地 今資源枯竭

與鶴崗相似，阜新曾經是重要的煤炭基地，阜新海州露天礦曾是「亞洲第一大露天礦」。但隨着資源逐漸枯竭，當地發展受到很大影響，2001年被正式認定為全國第一個資源枯竭型城市。市裏近年的統計公報顯示，2015年末全市總人口189.5萬人，至2019年末為183.7萬人。

內地地產平台「安居客」統計數據顯示，2005年至今，阜新樓價基本在每呎344元至390元間波動，今年8月平均呎價約380元。然而當地人表示，這樣的價格依舊偏高。阜新2019年城鎮常住居民人均可支配收入為29,514元，遠低於全國人均的42,359元。

中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞分析，像阜新這樣的收縮型城市，就業機會少，人口外流，住宅就供大於求。遼寧省社科院產業經濟研究所所長張天維說，阜新現在的樓價，實質上和鶴崗一樣，是所有資源型城市發展到一個時期之後，所面臨的有待解決的普遍性問題。去年鶴崗一套495呎的單位，售價為1.6萬元，每呎不到33元。

綜合報道

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