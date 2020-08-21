水淹重慶 李克強探災民：有困難就說

居民：坐輕軌如坐船 三峽首開11孔泄洪

綜合內地傳媒報道，重慶市區一些低窪地段積水嚴重，著名的洪崖洞、磁器口等景點遭水淹，洪崖洞三樓以下商戶全部疏散。因水位上漲，有當地居民形容「坐輕軌就像在坐船」，江面在一些路段幾與原本高出地面的軌道齊平。

在朝天門碼頭，洪水沒過了濱江步道和城門洞區域，城門洞上標誌性「朝天門」大字距水面只有一、兩米。為了疏解建庫以來最大洪水，三峽大壩昨日首次開啟11孔泄洪。

重慶書記陪同 走進水毁房屋

據中國政府網消息，李克強昨日上午11時許飛抵重慶，轉乘火車、汽車，前往位於重慶西北的潼南區雙壩村視察災情。根據政府網發布相片和網上片段，他在重慶市委書記陳敏爾陪同下踏着泥濘，走進水毁房屋、受災農田和災民安置點等，告訴災民「有困難就說」。

李克強詢問民眾所面臨的具體困難，以及所需的國家政策支持，表示黨和政府一定會幫助民眾渡過難關。雙壩村位於涪江沿線，全村8000多人全部受災，村屋內積水最高時達一人多高，村莊周圍的農田、蔬菜大棚全部損毁，不過並未出現人員傷亡。