私募融資23億 郭文貴公司受查

FBI證交會查交易違《證券法》否

《華爾街日報》引述知情人士稱，摩根大通公司和富國銀行已凍結了與GTV融資交易有關的帳戶，美國銀行也關閉了GTV母公司近月剛開通的一個帳戶，聯邦調查局（FBI）和證交會（SEC）正在調查GTV或郭文貴同伙的私人配售股份交易是否違反《證券法》，另外紐約州檢察長辦公室也啟動調查。融資文件和採訪內容顯示，郭文貴是該籌款活動的代言人，班農是公司董事。FBI在今年春季的私人配售交易前就已經在調查郭文貴與班農的合作。

在此次融資後不久，部分投資者就開始要求退款，他們說從未收到官方文件證明其對GTV的投資，且有其他一些問題導致他們不信任郭文貴。GTV在一份聲明中表示，公司在律師的指導下進行了上述私人配售，所有募集的資金都完好無損，已做好充分準備，將與任何對私人配售或其業務有疑問的美國機構合作。郭文貴的代表、班農及相關機構均未置評。

曾有投資者促退款 GTV：資金完好無損

郭文貴2014年從中國逃往美國後，因高調批評中共在網上吸引大批追隨者，GTV試圖利用這種人氣，一份籌款文件指出，該公司將成為一個新聞、社交媒體和電子商務平台，目標是作為「中國與西方世界之間唯一不受審查的獨立橋樑」，投資前估值為18億美元（約139億港元）。

籌資文件顯示，GTV計劃出售本公司10%股份，籌集最多2億美元（約15億港元），其餘股份由與郭文貴有關聯的另一家公司持有。郭文貴6月在一段網絡影片中表示，GTV已募集了超過3億美元（約23億港元）資金，對其股份的需求超出預期。