商務部證實 中美近日將通話 美媒：中方將價格波動為由要求調整協議

早前外媒報道，劉鶴和美方貿易代表萊特希澤原定於上周六（15日）舉行會談，以討論首階段協議的執行進度，但會談並無如期舉行。《華爾街日報》昨天（20日）引述中美兩國官員稱，會談並未取消，雙方的籌備工作還在繼續，但一直沒有確定具體談判日期。

華購2580億元美產品 僅達目標47%

報道稱，目前尚不清楚會談時間遲遲未定的原因，不過推遲會談讓中方有更多時間採購美國商品，「從而證明他們正在努力兌現協議中宏大的採購承諾」。近期中國擴大採購美國大豆、粟米、豬肉等農產品，但在石油、天然氣進口方面仍落後。據彼得森國際經濟研究所高級研究員兼貿易專家鮑恩（Chad Bown）稱，截至6月，中國對協議涵蓋的所有產品的購買額為333億美元（約2580億港元），佔年初至今目標的47％。

美國總統特朗普周二（18日）稱是他取消了談判，「我現在不想和中國談」，稱對中國處理新冠疫情的方式感憤怒。特朗普的助手其後澄清，他並非專門針對首階段協議。特朗普的幕僚長梅多斯（Mark Meadows）也表示，特朗普的言論並不表明他打算廢除協議，而是「在評估這份協議」，並稱萊特希澤仍在與中方討論採購和協議履行情况。

商務部：續歡迎美企在華投資

報道引述中方官員表示，劉鶴將闡述中國為履行採購目標所做出的努力，同時打算提出涉及中方科技企業近期遭美方打壓的問題。此外，預料中方還將以（商品）價格波動為由尋求調整協議。官員並援引首階段貿易協議的措辭，呼籲雙方「盡可能以建設性的方式，盡快解決現有和未來的貿易及投資問題」。

中國商務部發言人高峰昨天回應記者詢問時證實，中美已商定將於近日舉行通話，但沒有透露更多細節。被問及中國今年使用來自美國外資的情况，高峰引述美中貿易委員會8月14日的報告顯示，91%受訪美企表示其在華業務保持盈利，近70%的受訪企業表示對中國市場未來5年的商業前景表示樂觀，75%表示未來一年將保持或擴大在華投資規模，「中國仍然是包括美國在內的各國投資者投資興業的熱土」。他表示，中方一如既往歡迎包括美資在內的外國投資者在中國投資經營。

另針對中國稀土出口同比下降近七成，被質疑是反制美國而收緊晶片出口的做法，高峰稱，受新冠疫情影響，稀土下游企業生產經營活動放緩。中國企業是根據國際市場需求變化和風險情况，開展國際貿易業務。

（綜合報道）

（中美角力）

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