商務部證實 中美近日將通話 美媒：中方將價格波動為由要求調整協議

【明報專訊】中美兩國貿易談判代表計劃在未來幾天舉行會談，評估第一階段貿易協議執行情况。外國傳媒引述中國官員稱，參與會談的中國國務院副總理劉鶴還打算提出美國近期打壓中國科技企業的問題。中國商務部證實兩國已商定將於近日通話，並表示中方一如既往歡迎美企到中國投資。
早前外媒報道，劉鶴和美方貿易代表萊特希澤原定於上周六（15日）舉行會談，以討論首階段協議的執行進度，但會談並無如期舉行。《華爾街日報》昨天（20日）引述中美兩國官員稱，會談並未取消，雙方的籌備工作還在繼續，但一直沒有確定具體談判日期。
華購2580億元美產品 僅達目標47%
報道稱，目前尚不清楚會談時間遲遲未定的原因，不過推遲會談讓中方有更多時間採購美國商品，「從而證明他們正在努力兌現協議中宏大的採購承諾」。近期中國擴大採購美國大豆、粟米、豬肉等農產品，但在石油、天然氣進口方面仍落後。據彼得森國際經濟研究所高級研究員兼貿易專家鮑恩（Chad Bown）稱，截至6月，中國對協議涵蓋的所有產品的購買額為333億美元（約2580億港元），佔年初至今目標的47％。
美國總統特朗普周二（18日）稱是他取消了談判，「我現在不想和中國談」，稱對中國處理新冠疫情的方式感憤怒。特朗普的助手其後澄清，他並非專門針對首階段協議。特朗普的幕僚長梅多斯（Mark Meadows）也表示，特朗普的言論並不表明他打算廢除協議，而是「在評估這份協議」，並稱萊特希澤仍在與中方討論採購和協議履行情况。
商務部：續歡迎美企在華投資
報道引述中方官員表示，劉鶴將闡述中國為履行採購目標所做出的努力，同時打算提出涉及中方科技企業近期遭美方打壓的問題。此外，預料中方還將以（商品）價格波動為由尋求調整協議。官員並援引首階段貿易協議的措辭，呼籲雙方「盡可能以建設性的方式，盡快解決現有和未來的貿易及投資問題」。
中國商務部發言人高峰昨天回應記者詢問時證實，中美已商定將於近日舉行通話，但沒有透露更多細節。被問及中國今年使用來自美國外資的情况，高峰引述美中貿易委員會8月14日的報告顯示，91%受訪美企表示其在華業務保持盈利，近70%的受訪企業表示對中國市場未來5年的商業前景表示樂觀，75%表示未來一年將保持或擴大在華投資規模，「中國仍然是包括美國在內的各國投資者投資興業的熱土」。他表示，中方一如既往歡迎包括美資在內的外國投資者在中國投資經營。
另針對中國稀土出口同比下降近七成，被質疑是反制美國而收緊晶片出口的做法，高峰稱，受新冠疫情影響，稀土下游企業生產經營活動放緩。中國企業是根據國際市場需求變化和風險情况，開展國際貿易業務。
（綜合報道）
（中美角力）
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