長江上游51河超警戒水位 重慶啟最高級防汛 三峽迎最強洪峰

新華社和中新社報道，上周二至本周一（11日至17日），長江上游嘉岷流域接連發生兩次強降雨過程，金沙江石鼓江段、上游幹流朱沱至寸灘江段及岷江、沱江、嘉陵江、涪江幹支流等51條河流發生超出警戒水位以上洪水，其中29條發生超過保證水位洪水，9條發生超越歷史紀錄洪水。水利部預計，三峽水庫入庫流量超過每秒5萬立方米的持續時間將達5天。

多處知名景點被淹 山城「看海」

重慶在5天內連續迎來長江今年第4號、第5號洪水，長江、嘉陵江的洪峰昨日抵達重慶主城區，在兩江交匯處的長嘉匯景區，水流十分湍急，停泊在江上的躉船幾乎與路面齊平，此外，洪崖洞、朝天門、磁器口等多處知名景點部分區域也被淹沒。

住在嘉陵江邊重慶渝中區大溪溝的王建華稱，當地政府前日要求他們搬離所住小區，到一家地勢較高的賓館暫避，昨日一早他又接到社區電話，讓他做好家中被淹的準備。王建華及妻子立即聯繫搬家公司上門搬屋，「昨晚（18日）水還沒到一樓，今天（19日）二樓就要進水，再不搬就來不及了」。王建華說，他在長江、嘉陵江邊生活了51年，記憶中像這次這麼大的洪水還是第一次遇見。

長江上游水文水資源勘測局預測，嘉陵江重慶沙坪壩區磁器口站和長江重慶渝中區菜園壩水文站，今日凌晨將分別超過保證水位8至9米和7.5至8.5米。昨日，重慶軌道交通2號線部分軌道橋墩已被洪水淹沒，但依然正常營運，專程乘搭2號線的外地遊客張虹說，能乘坐在洪水中開行的輕軌令人難忘。另有市民及遊客到洪崖洞、朝天門看洪水，體驗在山城「看海」。

不過，洪水帶來的更多是險境。地處長江邊的菜園壩數個批發市場昨日只有屋頂露出水面，附近一個加油站亦浸在水中。重慶南濱路地標雙子塔樓已進水。南濱路上一家美容醫院也受災，共10名醫生和患者一度被困，最終消防救援人員出動兩艘救生艇將他們救出。