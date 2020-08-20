美艦台海中線以西航行 解放軍海空跟蹤監視

美發布馬斯廷號穿台海照片

中央社報道，台國防部昨天也證實，美軍一艘戰艦由北向南航經台灣海峽，繼續向南航行，美艦經台灣海峽執行一般航行任務；台軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台海周邊海、空域相關動態，狀况正常。美艦馬斯廷號穿越台灣海峽，且航線與以往大不相同。過去穿越台灣海峽的美國軍艦，都是在「台海中線」以東航行，但馬斯廷號此次穿越時台灣海峽，則是在「台海中線」以西航行，更加靠近中國大陸海岸線。

解放軍東部戰區發言人、空軍大校張春暉昨天表示，已組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。他又批評，美國近來在涉台問題上消極動作不斷，向「台獨」勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。「我們正告有關方面，任何破壞一個中國原則、在台海地區滋事攪局的言行，都不符合中美兩國根本利益……是極其危險的。」他又稱部隊將時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

聯合新聞網稱，針對美軍艦艇動態，解放軍海軍舷號155的052D型導彈驅逐艦南京號尾隨監控；而台灣海軍則由成功級軍艦監控雙方動態。報道指這是6月初以來進入台灣海峽的首艘美軍艦艇。

解放軍軍艦東海訓練

另繼東部戰區在台灣南北兩側舉行軍演之後，央視新聞昨報道，近日解放軍東部戰區海軍某驅逐艦支隊組織杭州艦、泰州艦、徐州艦，在東海展開以技術基礎訓練為重點的多個實戰化課目訓練。