TikTok員工本周擬興訟挑戰禁令 特朗普撐甲骨文競購TikTok

稱政府促成收購應分一杯羹

路透社報道，特朗普在亞利桑那州出席一個活動時表示，甲骨文是一間好公司，又稱「它的老闆是一個很了不起的人。甲骨文肯定能夠處理好（競購）這件事」。他還提到，TikTok潛在買家應向美財政部支付部分收益，稱是美國政府促成了收購。法廣網稱，甲骨文聯合創始人兼執行董事長埃里森（Larry Ellison）是少數公開支持特朗普的科技公司負責人之一。今年2月，埃里森曾為特朗普主持過籌款活動，甲骨文CEO凱芝（Safra Catz）也支持特朗普連任。

梅努欽：任何交易將保美數據安全

特朗普早前要求中國字節跳動出售TikTok美國業務後，多間美資科網巨擘都傳出有意收購，包括微軟、facebook、Twitter等，甚至私募基金黑石集團（Blackstone）亦傳有興趣伙拍微軟一同競購。美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）接受CNBC訪問時表示，華府正在研究所有方案，可以保證任何獲得批准的交易，都將確保美國數據安全，並確保TikTok成為一間總部位於美國的企業。

與此同時，美國《國會山報》18日報道，TikTok美國員工本周稍遲將向特朗普針對TikTok的行政令發起挑戰。據代理律師稱，他們將向聯邦法院提起訴訟。TikTok員工代表表示，訴訟將聚焦憲法規定的正當程序權，認為一間企業是否被允許在美國營運，並非總統一時興起決定的。該代表稱，當禁令下月生效時，約有1500名TikTok及字節跳動員工面臨拿不到工資的風險。員工現正在當地眾籌網站GoFundMe籌集3萬美元作為訴訟費，目前已籌得1.3萬美元。

報道稱，黑石法律集團（Blackstone Law Group）和著名互聯網維權律師Mike Godwin將代表TikTok美國員工，考慮在紐約南區、北加州或華盛頓特區提起訴訟。里士滿大學法學教授托比亞斯（Carl Tobias）表示，要徹底扳倒特朗普行政令絕非易事。特朗普政府可能會以「國家安全」作為核心理由，如特朗普真的能拿出證據說明TikTok存在嚴重國安風險，法官通常會較為尊重總統的判斷。

美警告高校捐贈基金棄持中概股

北京：人為設障不符雙方利益

另據彭博社報道，美國國務院官員發信警告美國各高校的捐贈基金放棄持有中概股。對此，中國外交部發言人趙立堅昨表示，中美從金融合作中獲得巨大經濟利益，實現了互利共贏，「人為設置障礙不符合雙方資本市場利益」。他又敦促美方為中國企業提供公平公正非歧視的營商環境。

綜合報道

（中美角力）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676