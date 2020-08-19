指拘孟晚舟濫用程序 律師再促加公布文件

程序聆訊為期5日 針對濫用

加拿大廣播公司報道，此次聆訊在卑詩省高等法院舉行，為期5日，除首日公開外，剩餘幾日將閉門審理。孟晚舟周一在家通過電話參與聆訴。律師要求加方再公開37份關鍵文件，稱孟晚舟去年在溫哥華機場被捕時，加方邊境服務局等部門對其非法拘禁、搜查和盤問，並將非法搜集到的信息交給美國聯邦調查局。

加政府近期已按法院要求公開部分文件，但仍有內容被加方以信息敏感、危及國安為由做了刪減。孟的律師稱，早前披露的文件顯示，孟被捕後兩個多月，美國當局仍試圖獲取孟的筆記本電腦、手機和平板電腦內的信息，加方對此否認。中國外交部發言人趙立堅被問及加已提供相關文件時，質疑「他們為什麼拿不出有關證據和文件？他們和美國之間到底有什麼見不得人的勾當」。

收緊限制華為 北京批美「黑客帝國」

美國周一再度收緊對華為的限制，並將華為38個關聯企業列入「實體清單」。趙立堅昨敦促美方糾正錯誤；又指摘美國是地球上「最大的、名副其實的黑客帝國」，思科、蘋果等企業幾年前就承認其設備存安全漏洞和後門，政府情報部門也長期實施竊密和監聽活動，但與華為有生意的170多國，沒有一個能夠拿出華為產品存在「後門」的證據。