涉向中國泄美機密 美拘港產CIA前探員

在港「交易」 收錢被拍下

美司法部網站消息，現年67歲的馬玉清生於香港，1968年移居夏威夷檀香山，後入籍美國，從1982年起受僱於CIA，1989年離職後曾前往上海工作。2001年3月在香港某個場合，馬玉清與一名現年85歲的親戚，首次與中國情報人員會面並提供有關CIA人員、行動及加密通訊方式等情報。該次會面部分被拍攝記錄，當中有馬收受並清點5萬美元報酬的畫面。

入職FBI 帶美機密文件往中國

馬玉清2001年返回夏威夷，2004年入職美國聯邦調查局（FBI）檀香山辦事處擔任合同制翻譯。其後6年間，馬多次影印、拍照和竊取美國最高機密文件，並曾將部分資料帶到中國，以此獲取數萬美元現金報酬及例如高爾夫球杆等名貴禮物。

馬玉清還給親戚展示被中國情報部門懷疑是在華美國情報人員的照片，後者幫其指認了至少兩名人員。據法庭文件，該親戚在1967年至1983年間為CIA工作，在被指控利用職務之便幫助中國公民進入美國後辭職。因他患有認知疾病，政府不作逮捕。

去年初，FBI臥底特工冒充中國情報人員與馬玉清聯繫，並展示2001年香港會面的影片，馬玉清承認有間諜行為。其後幾次會面中，馬接受FBI臥底給2000美元「酬謝」，稱將繼續為中國情報機構效力。本月12日，在被捕前的最後一次會面，馬還表示「希望『祖國』成功」，並願意擔任中國政府顧問，不過希望「在新冠疫情平息後再討論機會」。

北京：美一貫對中方抹黑污衊

美國助理司法部長德梅斯（John Demers）發聲明稱，「中國的間諜活動由來已久，可悲的是，前美國情報官員背叛他們的同事、他們的國家和自由民主價值觀，而支持一個專制共產主義政權」。他表示無論時隔多久，都將找出叛徒並將他們繩之以法。昨在中國外交部記者會上，有人向新聞發言人趙立堅求證CIA前僱員向中國出售美國機密一事，趙立堅表示，「美方一貫對中方進行抹黑和污衊」。