新冠疫苗年底上市 兩針千元內

《光明日報》昨日報道，劉敬楨表示，今年6月23日，國藥集團在阿拉伯聯合酋長國啓動國際臨牀三期試驗。意味中國在滅活疫苗技術路線上走在世界前列。在國際臨牀三期試驗結束後，就可以進入審批環節，預計今年12月底能夠上市。集團旗下北京生物製品研究所的滅活疫苗年產量能達1.2億劑，武漢生物製品研究所的滅活疫苗年產量能達1億劑。另外，基因工程亞單位疫苗預計今年10月份能進入臨牀研究，一旦研發成功後就能快速大規模量產。

稱一針保護率97% 兩針100%

「滅活疫苗上市後，價格不會很高，預計幾百塊錢一針。如果打兩針的話，價格應在1000元以內。」劉敬楨解釋，打一針疫苗，保護率大概是97%，如果打兩針疫苗，保護率能達到100%。目前國藥集團中國生物北京生物製品研究所新冠滅活疫苗生產車間，已通過國家相關部門組織的生物安全聯合檢查，具備使用條件。

據BBC中文網報道，全世界目前有超過100種疫苗正處在早期研發階段，其中有部分已經進入人體臨牀測試階段。雖然進展較為迅速，但是大多數專家認為，任何疫苗都不會在2021年中之前被廣泛使用。