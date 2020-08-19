國資委結束巡視翌日 中鐵建董事長「不幸逝世」

中國鐵建公告並未透露陳奮健的死因，僅稱陳是「不幸逝世」，公司對此「表示沉痛的哀悼」；又稱目前公司的生產經營情况一切正常，將在合理可行的情况下盡快委任適當人選。中國鐵建是國資委屬下公司，今年6月，國資委黨委第二巡視組進入中國鐵建展開巡視工作；至8月15日巡視組受理信訪時間截止，陳奮健則在8月16日去世。

巡視組否認涉事 公安介入調查

《每日經濟新聞》曾撥打國資委黨委第二巡視組值班電話，接聽人士表示，陳奮健去世與巡視組沒有關係，是其個人原因，相關情况以中國鐵建宣傳部門對外披露為準。中國鐵建集團新聞發言人劉樹山則表示，公安機關已經介入，一切以公安機關的結論為準，公司方面除了公告，目前沒有更多可以提供的信息，也不希望外界有過多揣測。

陳奮健生於1962年10月，廣東梅縣人，1983年參加工作，2018年9月任中國鐵建董事長，是中共十九大代表。陳奮健最近一次公開活動，是8月13日在雄安新區與河北省副省長、雄安新區管委會主任陳剛會面。