上海副市長兼一哥 龔道安落馬受查 消息：涉公安部任內違法違紀

上海市委：調查體現從嚴治黨

現年56歲的龔道安，有說是湖北荊州公安縣人。但在上海市政府官網，則稱龔為湖南澧縣人。上海市公安局官網消息顯示，龔道安最後一次公開露面，是8月13日到寶山區公安分局調研。昨日下午，上海市委常委會召開會議，書記李強主持會議。會議強調，調查龔道安，充分體現以習近平為核心的黨中央堅定不移推進全面從嚴治黨、把「嚴」的主基調長期堅持下去、把反腐敗鬥爭進行到底的堅定立場和決心。

龔畢業於湖北省人民警察學校（現湖北警官學院）刑事偵查專業。從1981年參加工作至2010年，他一直在湖北警界工作，歷任湖北公安廳刑偵總隊重案偵查處處長、行動技術總隊副總隊長、總隊長、經偵總隊總隊長。2007年12月至2010年10月，龔道安任咸寧市委常委、政法委書記、公安局長。

2010年11月，龔道安從湖北進京，先後出任公安部十二局副局長、局長。2017年6月，龔道安空降上海，接替出任中央政法委副秘書長的白少康，擔任上海市公安局長；2018年1月升任上海市副市長，兼任上海市公安局長；在上海現任8名副市長中，排名第六。上海市政府網站顯示，龔道安負責上海市公安、司法行政、社會穩定、道路交通安全等工作；分管市公安局，市司法局及市監獄管理局；聯繫市高院、市檢察院。

公安「十二局」專職監聽追蹤

消息人士對本報稱，龔道安發迹，得益於曾任湖北公安廳廳長、省委政法委書記陳訓秋的提攜；陳任湖北公安廳長期間，龔道安是湖北公安廳行動技術總隊總隊長，通過技偵，對偵辦案件貢獻頗多。消息人士稱，龔所涉嚴重違紀違法的行為，應是其擔任公安部十二局局長期間。十二局是公安系統的科技偵查機構，專職對有關案件的監聽、追蹤、定位。

監聽探得「國家機密」有先例

在內地，公安機關採取技術監聽有嚴格規定，但在偵辦案件時，不排除意外監聽到其他秘密信息。在已落馬的前重慶市委書記薄熙來主政重慶期間，時任重慶公安局局長王立軍據稱曾私自監聽來自北京的前國家主席胡錦濤辦公室的電話。2011年，前十二局局長張健據稱因在監聽時意外獲得其他秘密信息，被當局以泄露國家機密、包養情婦、嫖娼為由扣查。

另「上海發布」微信公眾號消息，上海市人大常委會昨任命陳通為上海市副市長。47歲的陳通，長期在文化系統任職，曾任文旅部非物質文化遺產司司長。

明報記者

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