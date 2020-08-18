防台海擦槍走火 台軍禁機師擅開「第一槍」

沒指揮部批准 開槍即送法辦

中時新聞網報道，去年3月31日解放軍機飛越台海中線，台灣總統蔡英文下令「強勢驅離」後，軍方立即修改台軍「經常戰備突發狀况細則」，從台12海里領空到海峽中線是攔截區，解放軍戰機飛越中線接近本島，台軍因應的作為將會愈積極，措施包括從廣播警告、戰機監控驅離到地面導彈部隊應對。

據報道，台軍戰機執行空中驅離任務都會「掛彈」，如F-16戰機會掛AIM-120C中程空對空導彈，每次升空警戒監控，會由資深機師帶隊。面對解放軍戰機飛進台防空識別區或海峽中線，台方一定驅離，但為嚴防空中擦槍走火，引發事端，機師沒有接到空軍作戰指揮部的命令，不能擅自開第一槍，如果違令，下來馬上移送法辦。不過官員也強調，空軍飛行員的紀律非常好。

「解放軍地面武器可支援台海開戰」

另據三立新聞網報道，國民黨智庫國家政策研究基金會昨召開「美中衝突對台灣的機遇與挑戰」座談會，該基金會國家安全組召集人林郁方提到，中美軍事實力還是有一段差距，不過中美若開戰，地點可能會在台灣海峽，中國大陸便可利用地面武器支援海、空戰。林郁方說，屆時美國航母不會隨便進入台灣海峽，因一進入就變成中國的靶子。

林郁方也說，台灣沒有能力介入美中鬥爭，更不想當被大象踐踏的小草。美中衝突讓台灣變得更危險，不希望看到第四次台海危機，這將摧毁美麗的家園。