防大陸人以港澳身分移台滲透 台增陸港澳人士定居審查

【明報專訊】兩岸關係緊繃下，台灣陸委會昨日宣布，將加強對赴台定居的陸港澳人士審查，以防範大陸人士以單程證方式轉換為港澳居民身分後再申請赴台定居，對台進行滲透、統戰，甚或從事間諜行為等。新措施規定，原為大陸居民以及現任或曾任職大陸黨政軍之港澳居民，申請到台灣居留、定居，須經跨部會聯合審查。
《旺報》報道，陸委會昨日發布新聞稿表示，台灣政府為強化涉陸港澳人士移居來台管理，以防範大陸人士利用轉換為港澳居民身分到台定居，對台灣社會進行滲透、統戰、騷擾，甚或從事間諜行為等，已由內政部完成香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第22條、第30條之修正。
曾任職陸黨政軍 須跨部審查
未來原為大陸人士以及現任或曾任職中國大陸黨政軍之港澳居民，申請到台居留、定居時須經跨部門聯合審查，以加強安全查核，維護台灣安全。這項修法作業將由台灣內政部發布。
事實上，港澳居民申請赴台時本就有規範。據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第9條，「現任職」於大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其於香港、澳門投資之機構或新聞媒體，得不予許可，或移民署得會同台國家安全局、陸委會及相關機關審查。
此次有關「辦法」修正的最大差別，是將「曾任職」中國大陸黨政軍的港澳居民，也納入其中。
港澳公務員非主要規範對象
至於香港、澳門政府公務員赴台是否同受影響。陸委會發言人邱垂正回覆中央社提問時表示，台灣政府已有相關機制處理，有關情况都會納入考量。另據說明，這次許可辦法的修正，是針對涉大陸成分比較高的官員來做規範，如任黨政軍職或出身中國大陸者；至於一般香港及澳門公務人員，不被認為是需強力規範的對象。
反修例運動後 5858港人赴台居留
據台灣內政部移民署在上周六（15日）公布的最新統計數據顯示，今年上半年香港居民獲居留許可人數為3161人，而去年同期為1464人，增幅高達116%。據台移民署官員表示，他們多數是以依親、專業及投資申請赴台。
另一方面，數據亦顯示，自香港去年爆發反修例運動後，去年有5858港人獲居留許可，較2018年增加近四成，亦是移民署將港澳居留定居人數分開計算後，錄得最多人數的一年。