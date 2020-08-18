防大陸人以港澳身分移台滲透 台增陸港澳人士定居審查

《旺報》報道，陸委會昨日發布新聞稿表示，台灣政府為強化涉陸港澳人士移居來台管理，以防範大陸人士利用轉換為港澳居民身分到台定居，對台灣社會進行滲透、統戰、騷擾，甚或從事間諜行為等，已由內政部完成香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第22條、第30條之修正。

曾任職陸黨政軍 須跨部審查

未來原為大陸人士以及現任或曾任職中國大陸黨政軍之港澳居民，申請到台居留、定居時須經跨部門聯合審查，以加強安全查核，維護台灣安全。這項修法作業將由台灣內政部發布。

事實上，港澳居民申請赴台時本就有規範。據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第9條，「現任職」於大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其於香港、澳門投資之機構或新聞媒體，得不予許可，或移民署得會同台國家安全局、陸委會及相關機關審查。

此次有關「辦法」修正的最大差別，是將「曾任職」中國大陸黨政軍的港澳居民，也納入其中。

港澳公務員非主要規範對象

至於香港、澳門政府公務員赴台是否同受影響。陸委會發言人邱垂正回覆中央社提問時表示，台灣政府已有相關機制處理，有關情况都會納入考量。另據說明，這次許可辦法的修正，是針對涉大陸成分比較高的官員來做規範，如任黨政軍職或出身中國大陸者；至於一般香港及澳門公務人員，不被認為是需強力規範的對象。

反修例運動後 5858港人赴台居留

據台灣內政部移民署在上周六（15日）公布的最新統計數據顯示，今年上半年香港居民獲居留許可人數為3161人，而去年同期為1464人，增幅高達116%。據台移民署官員表示，他們多數是以依親、專業及投資申請赴台。

另一方面，數據亦顯示，自香港去年爆發反修例運動後，去年有5858港人獲居留許可，較2018年增加近四成，亦是移民署將港澳居留定居人數分開計算後，錄得最多人數的一年。