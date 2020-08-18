專家憂疫情與流感交叉感染

【明報專訊】中國工程院院士、呼吸病學與危重症醫學專家王辰日前表示，人類需警惕秋冬、冬春季時，新冠肺炎和其他呼吸道傳染病伴隨出現形成交叉感染增加疫情的複雜性。他建議提前部署流感疫苗接種，並避免採取以極大的、與獲取的效果不成比例、強求疫情為零的方式對疫情防控。
據國家衛健委昨日通報，內地16日新增新冠肺炎病毒22宗，疑似病例2宗，全部為境外輸入病例，本土病例新增為零。《健康時報》報道，王辰在14日上午，於青島舉行的第二十二屆中國科協年會上作主題為〈常態與應急相結合——當前新冠防控策略〉的分享時稱，歷史上已經不止一次出現了多種傳染病交互存在的情况，因此人類需對此深存戒懼之心。他指出，新冠一旦合併流感爆發，不但增加鑑別診斷難度，隔離人群的社會負荷會明顯加大，社會資源的耗費將顯著增加，感染者死亡率會上升。造成對民眾心理、社會穩定不可小覷的衝擊，因此建議當局及時普遍接種流感疫苗。
診斷難度增 倡部署流感疫苗接種
王辰認為，在新冠肺炎防控時不能一直把社會防控措施放大到無限量的程度，應基於對疫情的敏感、準確、及時的監測，採取「與風險相適應的措施」。此外，還需建立高度敏感的新冠肺炎和流感等呼吸道傳染病常年監測系統。通過科學手段敏感、準確、及時地發現疫情，以採取針對性的措施。他又說，由於武漢、北京、大連三地疫情和海鮮市場密切相關，韓國、美國也先後發生海鮮加工企業疫情。故而針對此類疫情，應該作規律性的探索，制定相應的系統性管控措施，形成相應的管理條例和規定。