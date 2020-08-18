專家憂疫情與流感交叉感染

據國家衛健委昨日通報，內地16日新增新冠肺炎病毒22宗，疑似病例2宗，全部為境外輸入病例，本土病例新增為零。《健康時報》報道，王辰在14日上午，於青島舉行的第二十二屆中國科協年會上作主題為〈常態與應急相結合——當前新冠防控策略〉的分享時稱，歷史上已經不止一次出現了多種傳染病交互存在的情况，因此人類需對此深存戒懼之心。他指出，新冠一旦合併流感爆發，不但增加鑑別診斷難度，隔離人群的社會負荷會明顯加大，社會資源的耗費將顯著增加，感染者死亡率會上升。造成對民眾心理、社會穩定不可小覷的衝擊，因此建議當局及時普遍接種流感疫苗。

診斷難度增 倡部署流感疫苗接種

王辰認為，在新冠肺炎防控時不能一直把社會防控措施放大到無限量的程度，應基於對疫情的敏感、準確、及時的監測，採取「與風險相適應的措施」。此外，還需建立高度敏感的新冠肺炎和流感等呼吸道傳染病常年監測系統。通過科學手段敏感、準確、及時地發現疫情，以採取針對性的措施。他又說，由於武漢、北京、大連三地疫情和海鮮市場密切相關，韓國、美國也先後發生海鮮加工企業疫情。故而針對此類疫情，應該作規律性的探索，制定相應的系統性管控措施，形成相應的管理條例和規定。