【明報專訊】一向敢言的中央黨校退休教授蔡霞昨天遭到處分，本港時事評論員劉銳紹認為，這與她近期毫不留情地批評官方對北京華遠集團前總裁任志強的處理有關；同時，反映北京高層擔心過往政治變遷的規律重演，即從社會基層積累的不滿，到知識界集中發聲，引發政權內部反對力量，三者結合衝擊政權，所以要扼殺任何苗頭。
為「棘手人物」發聲 碰中央神經
劉銳紹對本報表示，蔡霞對當局的批評歷來公開、直接、嚴厲，但近期不僅是針對中共高層弊病，而是在更具體的任志強案上直接否定官方做法。而任本身就是令中共高層感到棘手的一個角色，不僅是「紅二代」出身，還與國家副主席、被視為中共「第八號常委」的王岐山關係匪淺。蔡霞為任發聲，或令中共認為對其不利。
其次，劉銳紹說，「知識界凝聚起來引發的社會效應，是北京高層很擔心的」。他指，中國過去多次（政治）變遷，都是從民怨、民亂、基層的不穩定或是經濟問題，引起知識界發聲，影響社會輿論，從而衝擊政權。
劉銳紹認為，此次對蔡霞的處分對她沒有很大影響，原因之一是蔡在美國；另與過往受體制約束較大的知識分子相比，現在由於知識分子經濟上更加獨立、中國與國際格局變化等原因，「只要他們（被打壓者）可以生存，影響力反而更大」。