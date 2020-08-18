為「棘手人物」發聲 碰中央神經

劉銳紹對本報表示，蔡霞對當局的批評歷來公開、直接、嚴厲，但近期不僅是針對中共高層弊病，而是在更具體的任志強案上直接否定官方做法。而任本身就是令中共高層感到棘手的一個角色，不僅是「紅二代」出身，還與國家副主席、被視為中共「第八號常委」的王岐山關係匪淺。蔡霞為任發聲，或令中共認為對其不利。

其次，劉銳紹說，「知識界凝聚起來引發的社會效應，是北京高層很擔心的」。他指，中國過去多次（政治）變遷，都是從民怨、民亂、基層的不穩定或是經濟問題，引起知識界發聲，影響社會輿論，從而衝擊政權。

劉銳紹認為，此次對蔡霞的處分對她沒有很大影響，原因之一是蔡在美國；另與過往受體制約束較大的知識分子相比，現在由於知識分子經濟上更加獨立、中國與國際格局變化等原因，「只要他們（被打壓者）可以生存，影響力反而更大」。

明報記者