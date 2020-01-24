屢批習近平 紅二代蔡霞被除黨籍 官方稱「言論有嚴重政治問題」 蔡：與黑幫政黨徹底脫鈎

明報記者

據中央黨校的通報，這是由中紀委國監委和黨校紀委聯合調查作出決定，指蔡霞發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，性質極其惡劣、情節極其嚴重，嚴重違反黨內政治紀律和組織紀律，違反國家事業單位人員行為規範。通報並未說明有關言論的具體內容。

中央黨校退休教授 通報未提具體言論

今年5月底曾有消息指，蔡霞當時已移居美國。蔡霞昨天在微信發帖稱，很多朋友向她表達關心，她很感動，認為公道自在人心，也很高興「與黑幫一樣的政黨徹底脫鈎」，從此歸隊回到民眾的行列。蔡霞表示，每代人都有每代人的責任，必須要為中國的政治轉型努力抗爭及承受代價，全民族都在付出代價承受代價，自己只是其中之一。她又抗議當局剝奪她的養老待遇，批評當局侵犯她的人權，稱政治觀點不同與退休養老是兩回事。

今年67歲的蔡霞是「紅二代」，母親、舅舅、姨姨均為軍人。她在中央黨校任職近40年，學術方向是意識形態、民主政治及執政黨建設。在江澤民時期、胡錦濤時期，蔡霞以敢言聞名，有體制內開明學者的聲譽。

已移居美 曾批習黑幫團伙迫害任志強

蔡霞上月發文〈因言獲罪株連九族必須終止〉，為被指涉貪落馬的北京華遠集團前總裁任志強辯護，引起關注。文章形容，當局的行動「是習黑幫團伙公然迫害任志強，殘酷打壓黨內不同意見的又一罪惡行徑」，更批評國家主席習近平上台以來完全背離1978年改革開放的基本方向，拋棄中國幾十年艱難改革的成果，使中共急劇倒退返祖，「呈現出完全黑幫化的狀態」，亦使整個中國急劇向「毛時期」倒退。

發公開信促當局落實言論自由

蔡霞過去也多次批評最高領導人。今年6月，網上流傳蔡霞在某場時間場合不明的聚會中發表的20分鐘講話錄音，當中她抨擊修憲取消國家主席任期，說從「修憲開始，我們就可以看到這個黨事實上已經是一個政治殭屍了」，稱中共走到今天已沒有出路，當務之急是「換人」（意指換掉中共總書記習近平）。

今年2月，蔡霞為第一批聯署者之一，與內地數十名知識分子發起「致全國人大、國務院並全國同胞書」公開信，要求當局落實憲法賦予的言論自由權利，及保障中國人不應再因言論受威脅等訴求。她其後接受本港傳媒訪問時稱，「說真話才能夠讓每個人安全地生存，我覺得這個道理是非常淺顯明瞭的，而且憲法上早就寫了，只是我們這們這麼多年來沒有很好的落實。」

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