江西命案 疑兇衝閘落網 數千警圍山搜捕 懸紅33萬緝兇

【明報專訊】江西撫州市樂安縣山碭鎮自上月22日來接連發生兇殺案，致3死1傷，疑兇逃入山中。當地民眾人心惶惶，警方將懸紅金額由5萬元（人民幣，下同，約5.5萬港元）升至30萬元（約33.5萬港元）緝兇。當局調派數千公安武警連日地氈式搜山和道路盤查，昨日下午在山碭鎮厚坊村西邊一座大山前將駕電單車持刀衝檢查站的疑兇拘捕。
據警方通緝令，疑兇為山碭鎮厚坊村45歲的釋囚曾春亮。澎湃新聞報道，今年5月12日，曾春亮第二次入獄刑滿釋放。7月22日，曾春亮首次潛入山碭鎮山碭村村民康海家搶劫，雙方發生衝突後曾春亮逃走，警方接康家報警介入調查。8月8日，曾春亮再次闖入康家，將康海夫婦槌殺，一名7歲小童重傷。
疑殺3人 一小童重傷
8月13日凌晨，曾春亮涉嫌翻牆進入山碭鎮厚坊村村委會，殺死一名駐村幹部，追殺另外兩名幹部不果。此後，曾春亮消失在厚坊村附近的深山中。此外，8月8日，樂安龔坊派出所在追捕曾春亮期間，該派出所警員杜海華在通往山碭鎮的幹道上盤查過往車輛時，被一輛卡車撞倒不治身亡。
8月8日案發後，警方懸賞5萬元緝捕曾春亮；至13日再現兇案後將金額提高至30萬元。曾春亮涉在近20天內作案3次，當地民眾人心惶惶。許多老人和兒童陸續離村投靠親友，村內幾乎無人居住。當局調派逾4000公安、武警和民兵進山，展開地氈式搜捕。在命案發生地方圓十多公里的道路上，各個村口、路口都有警員設關卡把守，截查車輛。
盜竊慣犯 兩度入獄
昨午4時20分許，曾騎電單車在航橋村十字路口，被當場拘捕。有目擊村民表示，曾春亮衝過警檢查站，警員前後追截堵住公路，曾春亮被逼停後雙手舉頭。警方在其電單車上檢獲鐵槌和尖刀。
據中國裁判文書網資料顯示，曾春亮曾兩度因盜竊罪入獄。2002年，他因盜竊罪被浙江省台州市路橋區法院判監10年，2009年刑滿釋放。出獄後的第三年，2012年，曾春亮又因伙同他人在台州市盜竊價值9萬元的銀焊，被判監8年半。