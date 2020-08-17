江西命案 疑兇衝閘落網 數千警圍山搜捕 懸紅33萬緝兇

據警方通緝令，疑兇為山碭鎮厚坊村45歲的釋囚曾春亮。澎湃新聞報道，今年5月12日，曾春亮第二次入獄刑滿釋放。7月22日，曾春亮首次潛入山碭鎮山碭村村民康海家搶劫，雙方發生衝突後曾春亮逃走，警方接康家報警介入調查。8月8日，曾春亮再次闖入康家，將康海夫婦槌殺，一名7歲小童重傷。

疑殺3人 一小童重傷

8月13日凌晨，曾春亮涉嫌翻牆進入山碭鎮厚坊村村委會，殺死一名駐村幹部，追殺另外兩名幹部不果。此後，曾春亮消失在厚坊村附近的深山中。此外，8月8日，樂安龔坊派出所在追捕曾春亮期間，該派出所警員杜海華在通往山碭鎮的幹道上盤查過往車輛時，被一輛卡車撞倒不治身亡。

8月8日案發後，警方懸賞5萬元緝捕曾春亮；至13日再現兇案後將金額提高至30萬元。曾春亮涉在近20天內作案3次，當地民眾人心惶惶。許多老人和兒童陸續離村投靠親友，村內幾乎無人居住。當局調派逾4000公安、武警和民兵進山，展開地氈式搜捕。在命案發生地方圓十多公里的道路上，各個村口、路口都有警員設關卡把守，截查車輛。

盜竊慣犯 兩度入獄

昨午4時20分許，曾騎電單車在航橋村十字路口，被當場拘捕。有目擊村民表示，曾春亮衝過警檢查站，警員前後追截堵住公路，曾春亮被逼停後雙手舉頭。警方在其電單車上檢獲鐵槌和尖刀。

據中國裁判文書網資料顯示，曾春亮曾兩度因盜竊罪入獄。2002年，他因盜竊罪被浙江省台州市路橋區法院判監10年，2009年刑滿釋放。出獄後的第三年，2012年，曾春亮又因伙同他人在台州市盜竊價值9萬元的銀焊，被判監8年半。