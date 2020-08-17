中國首新冠疫苗專利獲批 專家：再等3個月方知成效

中通社報道，陳薇團隊研發的腺病毒載體重組新冠疫苗在國內外均分別率先進入一期、二期臨牀試驗，疫苗的安全和免疫原性得到驗證，目前正在三期國際臨牀試驗。此前，該疫苗已於6月25日獲得中國軍隊特需藥品批件，限軍隊內部使用。

二期臨牀99.5%受試者產生特異抗體

該疫苗3月16日獲批開展第一期臨牀試驗，接種的108名志願者，於4月10日全部結束集中醫學觀察，健康狀况良好。二期臨牀試驗於4月12日開始，共508名志願者參與。7月20日發布的結果顯示，單次接種疫苗28天後，99.5%的受試者產生對新冠病毒產生特異抗體；95.3%受試者產生中和抗體（即產生防止細胞被新冠病毒侵害的抗體）；89%的受試者產生了特異性T細胞免疫反應（即T淋巴細胞對新冠病毒獲得適應性免疫）。這也是當時全球首個正式發表的疫苗二期臨牀試驗數據。

專家稱中國疫情處「剿滅狀態」

《人民日報》援引世界衛生組織（WHO）本月初公布的數據指，目前在WHO正式登記在冊正在開發的新冠疫苗有165種，其中139種處於研發初期，26種進入臨牀測試階段。在進入三期臨牀試驗的6種疫苗中，3種來自中國。

俄羅斯上周搶先宣布註冊全球首款新冠疫苗「Sputnik V」，而由於該疫苗尚未經過三期臨牀試驗，引發全球熱議。《現代快報》報道，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏上周六（15日）談及新冠疫苗研發進度時稱，「再等3個月，才能知道疫苗的效果好不好，要等臨牀三期試驗的結果」。

張文宏又指，中國疫情基本算是「剿滅狀態」，「零星地出來，我們動態地清零。」他強調要保持警覺，「跑在病毒的前面」，擴大檢測、精準防控，即使出現一兩宗病例也不用怕，國內強大的防控體系可以有條不紊地應對。

（抗疫新階段）