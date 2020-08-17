特朗普：研究封殺阿里巴巴 稱殃及國安 下令字節跳動剝離musical.ly美國資產

路透社報道，特朗普在白宮記者會上被問及，「是否考慮禁止其他中國企業？比如阿里巴巴？」他回答說，「是的，我們正在考慮其他（企業）。」

5‧20簽外國公司問責法 被視為針對中企

美國國務院本月5日宣布擴大「乾淨網絡」行動，提到將採取措施限制包括阿里巴巴在內的中國企業參與美國的雲存儲業務，以保護美國民眾及企業的敏感信息。

更早前，美參議院於今年5月20日通過《外國公司問責法》，規定任何一家外國公司若連續3年未能遵守美國上市公司會計監督委員會的審計要求，將禁止該公司的證券在美國交易。而根據中國的相關法律規定，未經監管部門許可，在中國執業的會計師事務所不得擅自向境外提供會計底稿。法案被視為主要針對在美上市中國企業，2014年已在美國上市的阿里巴巴或首當其衝。

要求90日內銷毁兩App美國用戶數據

另據美國之音報道，特朗普最新簽署的行政命令指，「有可信的證據」顯示字節跳動2017年收購musical.ly可能損害美國的國家安全。行政命令禁止字節跳動對musical.ly的收購交易，或擁有musical.ly在美國的任何利益，要求字節跳動在90天內出售任何使TikTok能夠在美國營運的有形和無形資產，並在剝離musical.ly的同時，銷毁從TikTok或musical.ly獲取的所有美國用戶數據。字節跳動2017年已收購美國公司musical.ly，其後musical.ly和TikTok合併。

行政命令並要求，字節跳動在出售前向美國財政部海外投資委員會（CFIUS）報備收購方的信息。CFIUS將對收購方是否是美國公民、與字節跳動是否有牽連，以及是否殃及美國國家安全等因素作全盤考慮。

授權政府查字節跳動及TikTok設施帳本等

此外，行政命令將授權CFIUS指派的美國政府僱員，在合理的通知時間內進入字節跳動和TikTok在美國的公司和任何設施檢查，包括檢查其信息系統、網絡、軟硬件、數據和通信，以及書籍、分類帳本、帳戶、信件、備忘錄、文件和檔案等，並可對相關負責人、僱員或代理詢問。行政命令還責成美國司法部長採取必要措施，確保執行這項行政命令。

特朗普本月6日簽署針對TikTok的第一道行政命令，要求9月20日起，禁止受美國司法管轄的任何人或企業與字節跳動有任何交易。此前有傳媒報道，TikTok最早將於本月11日提出訴訟，要求裁定特朗普封禁令違憲，但目前尚未見具體行動。

（綜合報道）

（中美角力）

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