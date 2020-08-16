民進黨回巢 國民黨慘敗 陳其邁67萬票當選高雄市長

投票率41.83%陳佔七成

中央社報道，高雄有逾230萬選民，昨天氣陰晴不定，部分地方更有滂沱大雨，但投票率仍有41.83%。最終陳其邁獲得67.18萬票，比「罷韓」的93萬票少；在38個行政區中只輸3個，70.03%的得票率更創下高雄市長選舉紀錄。中選會將於周五（21日）公告當選人名單，預計陳其邁最遲8月底就職，任期為2年4個月。李眉蓁和首次為民眾黨披甲的吳益政分別取得24.84萬票和3.89萬票，得票率僅得25.9%和4.06%，兩人將重返高雄市議會。吳益政甚至無法取回200萬元新台幣（約53萬港元）登記保證金及拿到競選費用補貼。

55歲的陳其邁自小在高雄長大，早年行醫，踏入政壇後出任過5屆立委、行政院政務委員兼發言人、總統府副秘書長等職，2005年就曾代理高雄市長。2018年九合一選舉中，陳其邁不敵當時「韓流」強勁的韓國瑜，將這個綠營票倉拱手相讓。他隨後北上出任副閣揆，直至今年6月「罷韓」後才捲土重來，終在15年後「坐正」市長之位。

陳其邁勝選後表示，投票結果是民主的勝利、高雄的勝利，大家立場、主張也許不一樣，但選後是高雄人團結的開始。他宣示要「市政重開機」、「兩年拼4年」，未來執政團隊將優先處理產業轉型、增加就業、重大交通建設、解決空氣污染等工作，「我們的高雄可以迎接世界的挑戰，成為國際一流的港灣城市」。身兼民進黨主席的台灣總統蔡英文在facebook表示：「兩年之內，我們一定要拼回高雄的光榮感。」

李眉蓁籲支持者給陳機會

國民黨未能守住選前設下的「333防線」，即得票率維持三成基本盤、拿下30萬票、與陳其邁差距在30萬票內。李眉蓁說，一座城市的進步，會被對立與分化所影響，呼籲支持者保持開闊的心胸，給陳其邁一個領導高雄的機會。國民黨主席江啟臣表示，投票結果不是市民對該黨的否定，而是鞭策，國民黨會堅持改革的路線，2022年將贏回高雄。有分析稱，今次大敗，國民黨2年前短暫奪下的南台灘頭堡已消失，民進黨挾執政優勢強力挑戰，會衝擊國民黨的地方執政，也可能令明年5月的黨主席改選提前開打，更可能讓國民黨2022年九合一選舉的防線被迫北移。