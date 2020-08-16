駐京周記：人工智能審查厄運

【明報專訊】內地網絡平台多以人工智能來篩選訊息，替代人力所難及的海量審查工作，但結果往往使人哭笑不得。前段時間記者的個人攝影博客突然收到一條訊息，稱上傳照片不符合相關法律規定而被屏蔽。記者查證發現，被屏蔽的是兩張女子穿露背裝的背影。依照內地警方「鑑黃」標準，並不構成違規。記者於是向平台申訴，很快即收到回覆，稱仍屬違規且不得申訴。記者不服，再將圖片下載並上傳新浪微博，@給上述博客的官方微博，未料兩張圖片仍被屏蔽。
記者就此事向一名業內朋友諮詢，他稱一些博客平台引用人工智能去鑑別圖片是否「涉黃」，工作原理是圖片中裸露皮膚所顯現的顏色，以及在人像中所佔的比例。當比例超過「警戒值」時便會屏蔽。記者以文藝復興時期雕塑大衛像等多幅圖片測試，結果無一倖免，看來朋友所言不虛。
歌詞負面詞遭改正面詞 抽離作品靈魂
現在愈來愈多電視台等傳統媒體以網絡作主要推廣平台，但同樣遇到人工智能審查的「厄運」，甚至使得一些作品面目全非。例如在一個湖南衛視一檔綜藝節目中，蔡姓藝人所唱的歌詞中有「輕輕的一個吻」，在平台就被改成「一個問」；「做我的情人」被改成「做我的晴日」。在另外一檔綜藝節目中，新褲子樂隊唱《你要跳舞嗎》，歌詞裏所有帶點負面情緒的詞，都被改成了正能量，「傷心」改成「開心」，「孤獨」改成「熱鬧」，「冰冷無情」改成「浪漫多情」，「頹廢」改成「歡愉」，不僅篡改原意，亦抽離作品原有的靈魂。就連Eason的國語歌《愛情轉移》「享受過提心吊膽，才拒絕做愛情代罪的羔羊」句，人工智能也居然可以創造式的將歌詞中「做」「愛」兩字，當成一個詞而打上星號。
說到這，憤懣之餘亦突然感到慶幸。好在給人工智能設置過濾關鍵詞的人，對舊時的文學作品高抬貴手，不然《詩經》那篇膾炙人口的《關雎》恐怕也會被當成淫詞爛曲，通篇打上星號。龔自珍《己亥雜詩》就可能會出現「**（落紅）不是無情物，化作春泥更護花」，使人徒增費解與調笑。