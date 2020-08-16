駐京周記：人工智能審查厄運

記者就此事向一名業內朋友諮詢，他稱一些博客平台引用人工智能去鑑別圖片是否「涉黃」，工作原理是圖片中裸露皮膚所顯現的顏色，以及在人像中所佔的比例。當比例超過「警戒值」時便會屏蔽。記者以文藝復興時期雕塑大衛像等多幅圖片測試，結果無一倖免，看來朋友所言不虛。

歌詞負面詞遭改正面詞 抽離作品靈魂

現在愈來愈多電視台等傳統媒體以網絡作主要推廣平台，但同樣遇到人工智能審查的「厄運」，甚至使得一些作品面目全非。例如在一個湖南衛視一檔綜藝節目中，蔡姓藝人所唱的歌詞中有「輕輕的一個吻」，在平台就被改成「一個問」；「做我的情人」被改成「做我的晴日」。在另外一檔綜藝節目中，新褲子樂隊唱《你要跳舞嗎》，歌詞裏所有帶點負面情緒的詞，都被改成了正能量，「傷心」改成「開心」，「孤獨」改成「熱鬧」，「冰冷無情」改成「浪漫多情」，「頹廢」改成「歡愉」，不僅篡改原意，亦抽離作品原有的靈魂。就連Eason的國語歌《愛情轉移》「享受過提心吊膽，才拒絕做愛情代罪的羔羊」句，人工智能也居然可以創造式的將歌詞中「做」「愛」兩字，當成一個詞而打上星號。

說到這，憤懣之餘亦突然感到慶幸。好在給人工智能設置過濾關鍵詞的人，對舊時的文學作品高抬貴手，不然《詩經》那篇膾炙人口的《關雎》恐怕也會被當成淫詞爛曲，通篇打上星號。龔自珍《己亥雜詩》就可能會出現「**（落紅）不是無情物，化作春泥更護花」，使人徒增費解與調笑。

明報記者 鄭海龍