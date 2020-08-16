路透：中美貿協檢討會延期

新會議日期未敲定

路透社報道，美國貿易代表萊特希澤、美國財政部長梅努欽和中國國務院副總理劉鶴，原定於在協議生效6個月的8月15日舉行視像會議。不過，根據熟悉相關計劃的消息人士稱，會談已推遲，因為中共高層繼續在北戴河舉行會議。

這名消息人士稱，延期並不表示該貿易協議存在任何問題，其又補充稱，「新的日期尚未敲定」。對此，美國貿易代表辦公室沒有作出回應；中方此前對於中美將舉行貿易協議評估會議的說法，僅表示「有具體訊息將及時發布」。

中國增購美國原油

與此同時，美國貿易商、船舶經紀和中國進口商表示，未來幾周美國對中國的原油出口量將大幅增加。知情人士稱，中國國企中石油和中石化已經初步預定8月和9月運送至少2,000萬桶美國原油的油輪，其中中石油計劃在年底前從美國購買300萬噸（約2,200萬桶）原油，價值近10億美元。根據路孚特Eikon的數據，8月美國運往中國的石油將達到創紀錄的3,200萬桶。

中國購買美國產品的速度，被認為遠落後於協議採購目標。中國計劃今年比2017年增加採購770億美元美國產品，包括增購185億美元能源產品，但根據美國統計局（U.S. Census Bureau）的數據，截至6月30日，中國總計購買美國原油20.6億美元。特朗普政府表示，對最近幾周中國購買的速度感到滿意，也不打算放棄貿易協議。