深圳超市女工確診 21舖關閉消毒 150多天本土首宗 粵加強監管食品鏈 海鮮下架

2同事無症狀感染 居民隔離

今次疫情的首名確診者41歲陳×此前為深圳羅湖區水貝盒馬鮮生超市酸奶銷售員，6日與3子女從深圳乘旅巴返回陸豐鄉下，12日就診，14日確診。據廣東省衛健委通報，深圳市已排查出2名無症狀感染者，均為陳×同事，分別居住在羅湖區和龍崗區，防疫指揮部表示已對同大廈居民實施「硬隔離」，並繼續對周邊篩查。

疫情發生前，深圳市已連續超過150天無新增本地確診病例。據《南方日報》消息，廣東省新冠肺炎防控領導小組14日召開會議，省委書記李希主持會議，強調要堅決防止疫情擴散蔓延，強化食品全鏈條全流程監管，做好海鮮市場、大型超市、農貿市場、酒店餐館等重點場所和冷凍生鮮食品進口、運輸、倉貯、銷售、加工等環節檢驗檢疫。

多家超市進口肉類水產驗核酸

昨日上午，盒馬官方微博發布通知，當日起暫停深圳21間店舖營業，全面消毒。廣東多家大型零售企業亦提升防疫措施，華潤萬家表示將全線海鮮產品下架，店舖負責海鮮類產品的銷售人員全部接受核酸檢測，結果均為陰性；蘇寧和家樂福要求所有進口肉類、水產必須通過核酸檢測方可上架。

《證券時報》現場走訪，確診患者工作超市所在羅湖區水貝IBC商場昨日大門緊閉。據保安員介紹，14日晚起商場只進不出，清場完畢後隨即關閉，暫停營業。昨日上午，商場外排隊輪侯免費核酸檢測的隊伍達數百米長，身穿防護服的醫護人員逐一給市民採樣。緊鄰IBC商場的部分小區內，也為居民安排了核酸檢測。

陸豐藥店停售退燒藥 籲發燒者就診

陸豐市疫情防控指揮部昨日發布通知稱，為防止潛在風險，及時排查、排除交叉感染隱患，自當日下午3時起，全市所有零售藥店暫停無醫生處方銷售「退燒藥」，呼籲出現發熱、咳嗽等不適症狀者，盡快到各醫療機構發熱診室、發熱門診檢查就診。陸豐市委宣傳部14日亦發出通知，宣布全市戲院自14日晚9時起暫停營業，並做好清場後消毒等防疫工作。

《南方日報》引述廣州市第八人民醫院感染病中心主任蔡衛平表示，出現局部散發病例的風險一直存在，有可能出現小規模聚集。但廣東防控措施一直未鬆懈，核酸檢測能力已經大大提升，只要能及時發現、隔離、篩查，採取措施快速控制，就不必恐慌。

國家衛健委昨日通報，上周五內地報告新增確診病例22宗，其中境外輸入病例14例，本土病例8例，其中新疆7宗，廣東1宗，即今次疫情首名確診的超市女工。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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