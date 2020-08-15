李登輝入殮火化 10月安葬

300醫護自發列隊送行

中央社引述知情人士指出，李登輝治喪事宜基於尊重家屬和李登輝生前宗教信仰，採用基督教治喪儀式，分為入殮火化禮拜、告別追思禮拜、安葬禮拜3個階段。昨日先舉行入殮火化禮拜，移靈車隊清晨從台北榮民總醫院出發，約300名醫護人員列隊致意，送李登輝最後一程。北榮副院長黃信彰稱，醫護自發送行，代表對李登輝的愛戴和不捨，尤其是照顧李登輝10多年的醫療團隊感受特別深。

遺孀免過度傷心未出席

總統府發言人張惇涵日前表示，昨進行的治喪事務為李登輝家族內禮拜，為尊重家屬，相關細節不對外公開，也不會發布新聞。在濟南教會舉行的入殮火化禮拜，李登輝女兒李安妮、孫女李坤儀等60多名親友到場，遺孀曾文惠因年事已高、為免過度傷心則未出席。儀式開始時，參照英美基督教國葬最高規格，鳴鐘21響表達最高敬意，台灣基督長老教會總會副議長徐信得等組成的牧師團，以及濟南教會聖歌隊約100人與會，最後代表蔡英文出席的李大維等人逐一獻花。

教會鳴鐘21響 車隊繞總統府

靈柩車隊中午駛離濟南教會，沿途大量民眾送行，有人高喊「阿輝伯，我愛你」。車隊其後繞行總統府一周，李大維率總統府各級官員在府前廣場行扶手禮致意。之後李登輝遺體運抵台北市第二殯儀館，在家屬陪伴下火化，骨灰由家人帶回翠山莊暫厝。

知情人士透露，第二階段告別追思禮拜預計下月16日以後舉行，最後的安葬儀式則可能在10月7日，李登輝將長眠在五指山軍人公墓。有關後續治喪事宜，張惇涵昨日表示，治喪大員會議預計下周三（19日）在總統府召開，由副總統賴清德主持，後續追思禮拜及奉安儀式等規劃，工作小組將向治喪大員會議報告定案後再對外說明。