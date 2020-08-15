北京聞風：人大決定化解憲制難題 專家籲港全力抗疫復蘇／文：鍾鳴九

憲制角色難解決 人大「背書」填真空期

據南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵分析，香港特區政府從憲制角色來看無法解決立法機關「真空期」的問題。人大常委會作該決定實際是為助特區政府化解非常態下的憲制難題，為本屆立法會繼續留任做政治背書。

對於過去4年立法會會期，立法會主席梁君彥前日（13日）接受內地媒體採訪時以「驚濤駭浪」形容。有媒體統計，過去4年政府共提出89項條例草案，但由於反對派不斷拉布，最終只通過其中78項。若本屆立法會不延期，其餘未能審議的草案將需在下屆立法會從頭再走一次程序。

自延遲選舉的決定推出以來，本港出現一些指摘中央和香港政府「政治操控」、「打擊香港民主」的言論，反對派議員甚至提出「總辭」。對此，李曉兵認為，目前香港的主要任務是控制疫情，需要各黨派通力合作；奉勸反對派人士不要把公共衛生危機轉化成管治危機，更不要轉化成憲制危機。若是繼續勾結外部力量，引狼入室，可能會讓問題進一步升級。

早前政府經濟顧問辦公室首席經濟師侯家俊撰文稱，香港2019年下半年的社會暴力衝擊事件，重創旅遊及與消費相關的經濟活動，是經濟衰退的主因，粗略推算對本港下半年生產總值的拖累超過2.5個百分點。今年又受新冠疫情及中美較量的影響，本港二季度本地生產總值實質收縮9.0%，整體經濟情况十分疲弱。

促未來一年將精力用於為民辦事

有分析表示，經歷了一年多的社會衝突和半年多的疫情衝擊後，香港已不能再內耗下去。對各派人士而言，未來一年都應把精力用於真正為民辦事上，才不辜負選民的支持，也為明年選民的投票提供參考。

此次全國人大的決定未將反對派議員排除在外，也有本港人士擔心日後會有類似參選人仿效，在當選後變臉。不過，北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍指出，香港立法會根據基本法的授權自己運行，中央通常不會也沒必要出手干預立法會內部事務。若有議員惡意拉布癱瘓憲制秩序，將負上法律責任。

文：鍾鳴九