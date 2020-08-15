北京聞風：人大決定化解憲制難題 專家籲港全力抗疫復蘇／文：鍾鳴九

【明報專訊】日前針對全國人大常委會通過關於香港特區第六屆立法會繼續運作的決定，反對派人士提出「集體總辭」和留在立會搞破壞等新花樣對抗。對此，內地多名港澳問題專家對筆者表示，中央作出簡潔克制的決定僅為解決港立法機關空缺這一特區自身難以解決的問題，並非針對特殊陣營或個人。專家籲各派人士將精力投入抗疫和社會經濟修復發展，勿要再給自己「加戲」。
憲制角色難解決 人大「背書」填真空期
據南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵分析，香港特區政府從憲制角色來看無法解決立法機關「真空期」的問題。人大常委會作該決定實際是為助特區政府化解非常態下的憲制難題，為本屆立法會繼續留任做政治背書。
對於過去4年立法會會期，立法會主席梁君彥前日（13日）接受內地媒體採訪時以「驚濤駭浪」形容。有媒體統計，過去4年政府共提出89項條例草案，但由於反對派不斷拉布，最終只通過其中78項。若本屆立法會不延期，其餘未能審議的草案將需在下屆立法會從頭再走一次程序。
自延遲選舉的決定推出以來，本港出現一些指摘中央和香港政府「政治操控」、「打擊香港民主」的言論，反對派議員甚至提出「總辭」。對此，李曉兵認為，目前香港的主要任務是控制疫情，需要各黨派通力合作；奉勸反對派人士不要把公共衛生危機轉化成管治危機，更不要轉化成憲制危機。若是繼續勾結外部力量，引狼入室，可能會讓問題進一步升級。
早前政府經濟顧問辦公室首席經濟師侯家俊撰文稱，香港2019年下半年的社會暴力衝擊事件，重創旅遊及與消費相關的經濟活動，是經濟衰退的主因，粗略推算對本港下半年生產總值的拖累超過2.5個百分點。今年又受新冠疫情及中美較量的影響，本港二季度本地生產總值實質收縮9.0%，整體經濟情况十分疲弱。
促未來一年將精力用於為民辦事
有分析表示，經歷了一年多的社會衝突和半年多的疫情衝擊後，香港已不能再內耗下去。對各派人士而言，未來一年都應把精力用於真正為民辦事上，才不辜負選民的支持，也為明年選民的投票提供參考。
此次全國人大的決定未將反對派議員排除在外，也有本港人士擔心日後會有類似參選人仿效，在當選後變臉。不過，北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍指出，香港立法會根據基本法的授權自己運行，中央通常不會也沒必要出手干預立法會內部事務。若有議員惡意拉布癱瘓憲制秩序，將負上法律責任。