專家：小麥收購量減因農戶惜售

國家統計局：早稻播種面積增 有望豐收

國家糧儲局數據顯示，截至8月5日，主產區小麥累計收購量為4285.7萬噸，同比減少938.3萬噸。對此，澎湃新聞引述中國社會科學院農村發展研究所研究員胡冰川稱，今年國家夏糧收購量減少，主要是因為小麥市場整體行情較好，多地小麥價格都高於最低收購價，「農民都是隨行就市，誰出的價格好就賣給誰。」

提供大宗商品市場價格行情和深度分析、預測的「卓創資訊」數據顯示，在河南、河北、山東等主產區，近期麵粉廠收購一等小麥的價格在每斤1.22至1.24元，高於國家最低收購價每斤1.16元。該機構分析師徐學平稱，小麥價格上漲，與不利天氣導致部分地區小麥產量下降有關，外加上半年整體糧食市場走勢較強，市場對小麥後期走勢較為樂觀；同時8月進入麵粉需求旺季，拉高了小麥價格；此外，7月粟米價格超過小麥，增加小麥當飼料的替代量，價格亦告上揚。

糧產多為秋糧 洪澇影響相對小

國家統計局新聞發言人付凌暉昨也在記者會上談到今年糧食問題，他說整個糧食生產主要是看秋糧，秋糧佔全年糧產70%以上。目前60%的秋糧在北方地區，受洪澇影響相對較小。

付又表示，南方洪澇雖影響早稻產量，但今年早稻播種面積增加較多，目前判斷早稻仍有可能豐收。付凌暉強調，今年夏糧產量創歷史新高，比去年增長0.9%，為全年糧食增產奠定了很好基礎，早稻的情况總體可控。