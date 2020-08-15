德法蘭克福邀TikTok全球總部落戶

近日，TikTok除建立首個歐洲數據中心，正考慮在歐洲重設全球總部。據《法蘭克福匯報》12日報道，法蘭克福市市長費爾德曼（Peter Feldmann）已向TikTok發出邀請函，希望TikTok將全球總部設在法蘭克福。費爾德曼還列舉了法蘭克福擁有的優勢，如是全球互聯網樞紐之一，是大量數據中心及很多中國伺服器的所在地等。

路透社昨引述6名消息人士指，TikTok母公司字節跳動被指從2018年到今年年中，於印尼熱門新聞App Baca Berita（BaBe）審查批評中國政府的言論，指示其刪除被視為對中國當局「負面」的文章。不過BaBe表示不同意相關說法，稱根據其社區準則並按照印尼當地的法律來管理內容。

此外，彭博社引述消息人士，中國兩大電訊設備公司華為及中興通訊，將被印度政府根據7月23日修訂的投資規則，以國家安全為由禁止參與印度5G網絡建設。

(中美角力)